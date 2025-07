El Port de Barcelona augmenta un 8% les exportacions i un 12% les importacions en el primer semestre

Barcelona va rebre un milió de visites procedents dels creuers

BARCELONA, 24 jul. (EUROPA PRESS) -

El Port de Barcelona va incrementar en el primer semestre del 2025 un 8% les exportacions, especialment de carn porcina i alfals i pel mercat algerià, i un 12% les importacions, concentrades principalment a Àsia, tot i que va registrar un tràfic de 34,7 milions de tones (-3,2%) per la baixada de contenidors.

Així ho ha explicat aquest dijous el director general del Port de Barcelona, Àlex Garcia, durant una roda de premsa per presentar els resultats del tràfic i els projectes iniciats durant el primer semestre del 2025.

En els sis primers mesos de l'any, el port va rebre prop d'1,7 milions de moviments de creueristes el primer semestre del 2025, un 15,7% més que en el mateix període del 2024: "Aquests moviments es van traduir en un milió de visites a la ciutat", ha puntualitzat Garcia.

Destaquen l'augment del 7% de les importacions de vehicles, un 40% dels procedents de la Xina, i la caiguda del 14% de les exportacions d'automòbils degut en part als processos de rectificació a les plantes de Seat a Martorell (Barcelona) i de Volkswagen a Pamplona.

"No obstant això, aquesta xifra és inferior a la de la resta de ports espanyols, amb una mitjana del -15,8% en les exportacions de vehicles", ha especificat Garcia, qui ha afegit que el descens de l'activitat de Seat ha baixat en gairebé un 9% les circulacions ferroviàries.

PROJECTES DESTACATS

Durant l'acte, el president del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, ha subratllat que el port ha licitat en aquests sis primers mesos de l'any el 95% de les grans inversions previstes per a tot el 2025.

Algunes de les operacions més destacades són les inversions al Moll Catalunya (72,3 milions) per a la construcció de la mota dels recintes; al Moll Adossat (60,7 milions) per adjudicar les seves obres i licitar la nova superestructura de la terminal G; i al Moll de l'Energia (124 milions) per licitar tres nous punts d'amarrament destinats principalment a combustibles verds.

També s'ha fet èmfasi en la implantació de sistemes 'onshore power supply' (OPS), que permeten als vaixells connectar-se a la xarxa elèctrica, a la Grimaldi Terminal Barcelona (3,5 milions), a la terminal de creuers de MSC (12,2 milions) i a la terminal G de creuers (12,6 milions).

"De les inversions previstes (332,5 milions d'euros), el Port de Barcelona ha licitat 316,5 milions (el 95%), només a falta de licitar un projecte per a una infraestructura elèctrica al Moll Adossat de 16 milions", ha detallat Carbonell.

NOVA TERMINAL C

La setmana passada, el Port de Barcelona i l'Ajuntament de la ciutat van acordar reduir de 7 a 5 les terminals de creuers en un pla de reestructuració entre 2026 i 2030 amb l'objectiu de limitar la capacitat de passatgers i l'oferta d'embarcacions per millorar l'impacte de la massificació turística.

Sobre la nova terminal C, que està previst que entri en funcionament el 2028, Carbonell ha dit que en el consell d'administració de dimecres "es van presentar dos renders preliminars" i que el port ja ha contractat un equip d'arquitectura.