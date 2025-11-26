El Port de Barcelona aprova definitivament la nova terminal de vehicles de NYK

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 26 nov. (EUROPA PRESS) -
El consell d'administració del Port de Barcelona ha aprovat definitivament la concessió d'una nova terminal d'automòbils a la naviliera japonesa Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYC), informa en un comunicat aquest dimecres.
Aquest era l'últim tràmit abans de començar les obres de construcció de la nova terminal, que començaran en els pròxims mesos i tindran un pressupost de 75 milions d'euros.
La terminal tindrà una superfície de 101.058 metres quadrats al moll Príncep d'Espanya, i està previst que entri en funcionament a principis del 2027 amb un termini de 27 anys.
El consell d'administració també ha aprovat atorgar a Grup Restauració Aventura la gestió del restaurant de la Llotja de Pescadors durant 20 anys.
El grup ja gestiona els restaurants Couere, Thonet i Vraba, i ha presentat una oferta gastronòmica basada en productes del mar procedents de pescadors locals que fan servir arts sostenibles i pesca responsable.
REORGANITZACIÓ DE L'ESTRUCTURA
També ha aprovat la reorganització de l'estructura de l'Autoritat Portuària i la creació de l'Àrea d'Estratègia i Gestió Corporativa, que haurà de mantenir la visió estratègica i reforçar el lideratge en grans projectes estratègics.
Els canvis es fan per la futura jubilació del sots-director general i responsable d'Innovació i Estratègia de Negoci del Port, Santiago García-Milà.
La nova àrea implicarà la creació del Comitè d'Estratègia, que haurà de definir la visió i missió del Port, fixar objectius, establir prioritats, prendre decisions en inversions i models de negoci i garantir la comunicació a l'organització i 'parts interessades' del Port.
S'integrarà en la Sots-direcció General d'Econòmic i Financer i assumirà totes les funcions relacionades amb l'estratègia, a més de la gestió i suport corporatiu societari de les empreses participades pel Port.
D'altra banda, els treballs de l'antiga sotsdirecció d'Innovació i Estratègia de Negoci s'integraran a la Direcció de Relacions Institucionals, la Sotsdirecció de Comercial i Màrqueting i la Sotsdirecció d'Organització i Recursos Interns.