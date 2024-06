El Port de Barcelona aprova convocar el concurs per a la seva tercera terminal de vehicles

Es "valorarà especialment" la proposta intermodal, amb protagonisme per al mode ferroviari



BARCELONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -

El Consell d'Administració del Port de Barcelona ha aprovat el plec regulador i la convocatòria del concurs per atorgar la seva tercera terminal pública de vehicles, ha explicat en un comunicat aquest dimecres.

La nova terminal estarà situada al moll Príncep d'Espanya i la concessió serà de 27 anys, i té l'objectiu de donar resposta al creixent trànsit de vehicles nous a Barcelona, especialment dels elèctrics.

La infraestructura permetrà reforçar les cadenes logístiques que passen per l'enclavament barceloní i potenciar-ne "el paper com a hub de distribució internacional per al sector de l'automoció".

La terminal tindrà una superfície de 104.938 metres quadrats a partir del 2027, espai que inclouen altres edificis i concessions.

El lliurament de superfícies es desenvoluparà en cinc fases, que inclouen l'enderrocament de l'edifici Tersaco i la nau annexa per part del futur concessionari, i les empreses que l'ocupen es traslladaran a l'edifici ASTA, actualment en rehabilitació.

El concessionari també s'encarregarà del tancament perimetral, la reparació i pavimentació de la superfície i la instal·lació de la infraestructura i serveis per al seu funcionament, a més de la construcció de les oficines, tallers i edificis de serveis necessaris.

PROPOSTA INTERMODAL

Els plecs del concurs especifiquen que el Port de Barcelona "valorarà especialment" la proposta intermodal, amb protagonisme per al mode ferroviari, i de sostenibilitat.

La nova terminal se situarà al costat de la terminal ferroviària del Tram VI del Port, que s'ampliarà per poder operar trens de 750 metres als tres amples de via possible i als quals tindrà accés directe.

En sostenibilitat, el concessionari haurà de fer servir vehicles de zero emissions a les seves instal·lacions i fomentar l'ús de camions elèctrics, a més d'instal·lar plaques solars i tenir mesures per reduir el consum d'aigua, entre d'altres.

El Port ha explicat que "valorarà especialment la proposta estratègica i comercial", que haurà de potenciar el paper de Barcelona en l'ecosistema portuari europeu i mediterrani.