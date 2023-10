El Port de Barcelona allotja quatre de les 12 parelles de falcons que viuen a la ciutat

BARCELONA, 18 oct. (EUROPA PRESS) -

El Port de Barcelona "reuneix les condicions òptimes per allotjar una població estable de falcons" i actualment hi viuen quatre de les 12 parelles reproductores de Barcelona, segons un comunicat de la infraestructura.

Així s'ha explicat en la jornada '20 anys del retorn del falcó a Barcelona' que ha organitzat el Port aquest dimecres amb la Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat i l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Barcelona.

En un projecte per introduir l'animal a la ciutat --en el qual participa la infraestructura--, des del 1999 fins al 2023 hi han nascut 264 falcons i enguany s'instal·laran tres emissors via satèl·lit "per seguir els moviments dels exemplars".