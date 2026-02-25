El Port de Barcelona adjudica per 4 milions el nou sistema de control de fronteres europeu

PUERTO DE BARCELONA - Arxiu
BARCELONA 25 febr. (EUROPA PRESS) -
El Port de Barcelona ha adjudicat aquest dimecres per un import de 4 milions d'euros l'adquisició, instal·lació i manteniment del nou equipament automatitzat de control de fronteres europeu a la unió temporal d'empreses (UTE) formada per Inetum España i Ambar Seguredad i Energía.
El projecte contempla un desplegament de 2 anys i inclou la integració dels sistemes europeus de seguretat Entry/Exit System (EES) i el Sistema Europeu d'Informació i Autorització de Viatges (ETIAS) per agilitar i reforçar la vigilància als accessos del recinte portuari, informa l'entitat portuària en un comunicat.
Tots dos sistemes defineixen la manera en què es fan les entrades i sortides en un control fronterer i obliguen a dur a terme un registre electrònic de les dades biomètriques i de la documentació (passaport i DNI) dels ciutadans de fora de la Unió Europea.
La licitació, que s'ha fet per procediment obert, inclou el subministrament, instal·lació, posada en operació i manteniment de l'equipament; l'adaptació dels espais i de la infraestructura de les terminals afectades, i un servei auxiliar d'informació.
L'adquisició i instal·lació dels equipaments compta amb una subvenció del 75% de l'Instrument de Suport Financer a la Gestió de Fronteres i la Política de Visats (IGFV) de la Unió Europea.