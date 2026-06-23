Publicat 23/06/2026 18:17

El Port de Barcelona adjudica per 12 milions l'última obra per electrificar el moll Adossat

Sistema de línies elèctriques que donen servei al moll Adossat
PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 23 juny (EUROPA PRESS) -

El consell d'administració del Port de Barcelona ha adjudicat per 12,1 milions d'euros la redacció del projecte constructiu i l'execució de l'última obra per electrificar el moll Adossat, informa en un comunicat aquest dimarts.

S'ha adjudicat la redacció del projecte constructiu i l'execució de la nova infraestructura elèctrica de mitja tensió que subministrarà electricitat al moll a la unió temporal d'empreses (UTE) formada per Regenera i Adiante.

Els treballs tenen un termini de 23,5 mesos i el Port ha destacat que al moll Adossat hi ha totes les terminals de creuers i la futura terminal de ferris de Baleària.

Fins ara s'han desplegat els drets d'escomesa de REE, la nova escomesa d'alta tensió i subestació Port, els 'onshore power supply' (OPS) de les terminals H i G, i les connexions submarines entre el moll de l'Energia i el moll Adossat.

La infraestructura licitada forma part del Pla Nexigen d'Electrificació dels Molls, en el qual està previst invertir més de 200 milions d'euros.

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