El Port de Barcelona adjudica per 12 milions l'última obra per electrificar el moll Adossat

BARCELONA 23 juny (EUROPA PRESS) -
El consell d'administració del Port de Barcelona ha adjudicat per 12,1 milions d'euros la redacció del projecte constructiu i l'execució de l'última obra per electrificar el moll Adossat, informa en un comunicat aquest dimarts.
S'ha adjudicat la redacció del projecte constructiu i l'execució de la nova infraestructura elèctrica de mitja tensió que subministrarà electricitat al moll a la unió temporal d'empreses (UTE) formada per Regenera i Adiante.
Els treballs tenen un termini de 23,5 mesos i el Port ha destacat que al moll Adossat hi ha totes les terminals de creuers i la futura terminal de ferris de Baleària.
Fins ara s'han desplegat els drets d'escomesa de REE, la nova escomesa d'alta tensió i subestació Port, els 'onshore power supply' (OPS) de les terminals H i G, i les connexions submarines entre el moll de l'Energia i el moll Adossat.
La infraestructura licitada forma part del Pla Nexigen d'Electrificació dels Molls, en el qual està previst invertir més de 200 milions d'euros.