El Port de Barcelona adjudica a Boluda Maritime Terminals la terminal del Moll Príncep d'Espanya

BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
El consell d'administració del Port de Barcelona ha adjudicat a Boluda Maritime Terminals la terminal multipropòsit del Moll Príncep d'Espanya, informa l'enclavament en un comunicat aquest dimecres.
La proposta de Bolida Maritime Terminals ha obtingut la puntuació més alta de les tres empreses que es van presentar a la licitació, i contempla un tràfic marítim mínim d'1,3 milions de tones anuals entre 2028 i 2032.
La nova terminal donarà continuïtat a l'activitat de càrrega general no contenidoritzada, que el Port ha dit que és un "tràfic essencial per al seu posicionament estratègic.
No obstant això, ha apuntat que no exclou la possibilitat de manipular contenidors, ja que té la capacitat d'operar vaixells mixtos de càrrega rodada i contenidors de manipulació vertical.
La terminal té una superfície de 87.425 metres quadrats amb 531 metres de línia de moll i la concessió té un termini de 16 anys.