El Port de Barcelona acull la setmana vinent la reunió anual de Wista International

BARCELONA 17 oct. (EUROPA PRESS) -
El Port de Barcelona acollirà la setmana vinent la reunió anual de Women's International Shipping & Trading Association (Wista International), una de "les principals organitzacions globals" de 'networking' i lideratge femení en el sector marítim i logístic, informa en un comunicat aquest divendres.
La trobada reunirà més de 400 professionals d'arreu del món entre el 23 i el 24 d'octubre i té com a títol 'Powering the future of shipping & trade: global energy in challenging times' ('Impulsant el futur del transport marítim i el comerç: energia global en temps difícils').
Durant l'esdeveniment es faran sessions sobre descarbonització, electrificació portuària i reptes del comerç internacional, a més de visites tècniques a terminals i infraestructures portuàries.
El president del Port, José Alberto Carbonell, serà l'encarregat d'inaugurar l'edició d'aquest any, "reafirmant el paper del Port com a referent internacional en sostenibilitat, innovació i igualtat d'oportunitats".
La infraestructura ha explicat que amb aquesta trobada "reafirma la seva aposta per la col·laboració internacional i la promoció del talent femení".