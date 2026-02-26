El Port de Barcelona acull la primera trobada d'IA organitzada per Anthropic i el WTC

BARCELONA 26 febr. (EUROPA PRESS) -
El Port de Barcelona acollirà el pròxim 4 de març la primera trobada internacional de la Claude Community, la comunitat que està expandint el model d'intel·ligència artificial (IA) de Claude, i que està organitzat per Anthropic i el World Trade Center (WTC), informa en un comunicat aquest dijous.
Anthropic és la creadora de la família de models d'IA Claude, "reconeguda internacionalment per la seva potència, fiabilitat i èmfasi en la seguretat i la interpretabilitat".
La trobada preveu combinar aprenentatge i 'networking' per analitzar com aquest model d'IA pot generar noves oportunitats en el desenvolupament de solucions integrals i l'automatització de processos.
Hi participaran professionals de l'ecosistema tecnològic que compartiran projectes i experiències reals.
La jornada serà l'inici del programa del IA Summit Barcelona, un esdeveniment organitzat per Anthropic en col·laboració amb el WTC i impulsat per The Tech Nations, que el Port de Barcelona acollirà al setembre.