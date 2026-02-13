El Port de Barcelona acull la II Conferència Anual de Carregadors

BARCELONA 13 febr. (EUROPA PRESS) -
El Port de Barcelona acull, el pròxim 19 de febrer, la II Conferència Anual de Carregadors, la "principal cita del sector" a Espanya, organitzada per l'Associació de Carregadors d'Espanya, la Spanish Shipper's Council i Alpega, informa l'enclavament en un comunicat aquest divendres.
La jornada preveu reunir empreses de tots els nivells de la cadena de subministrament marítim i terrestre per debatre sobre les necessitats del sector i l'impacte de grans tendències actuals.
Entre aquestes tendències hi ha els canvis geopolítics, la desglobalització de les cadenes de subministrament o l'efecte de la digitalització i la irrupció de la intel·ligència artificial (IA).
A més a més, la voluntat és "definir una posició" davant aquests reptes, i està prevista la presentació d'un document per impulsar la sostenibilitat i competitivitat del sector.
El president del Port, José Alberto Carbonell, ha explicat que les empreses carregadores són una part fonamental de la logística i, per tant, "una peça clau del gran motor que és" el Port de Barcelona.