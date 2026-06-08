El Port de Barcelona acollirà unes jornades tècniques per als Bombers sobre riscos tecnològics

BARCELONA 8 juny (EUROPA PRESS) -
El Port de Barcelona acollirà aquesta setmana el 8è Workshop d'Intervenció Operativa en Riscos Tecnològics, unes jornades tècniques per a cossos de bombers de tot Espanya per compartir estratègies i procediments d'intervenció a ports i indústries, informa en un comunicat aquest dilluns.
Està previst que més de 60 professionals participin en les jornades per compartir i desenvolupar avenços en les intervencions associades als riscos en entorns industrials.
Les jornades se centren en la implementació de nous models d'actuació i combinen sessions tècniques al World Trade Center Barcelona amb demostracions pràctiques i simulacres.
Els Bombers de Barcelona faran aquest dilluns una demostració de maniobres amb grans cabals, en què també hi participarà un remolcador del Port de Barcelona, i dimarts faran un simulacre a la terminal de líquids a granel del moll de l'Energia.
El president del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, ha destacat la necessitat d'estar "preparats i coordinats davant els riscos associats a l'activitat portuària".