Port Aventura rep el premi Best Integrated Marketing Campaign per l'atracció Uncharted

TARRAGONA, 6 març (EUROPA PRESS) -

Port Aventura World ha rebut durant el IAAPA North America Summit 2024, celebrat aquest cap de setmana a Las Vegas (Estats Units), el premi Best Integrated Marketing Campaign a la millor campanya integral de màrqueting, per la seva atracció 'Uncharted: L'enigma de Penitence', inaugurada el juny del 2023.

Els 2023 IAAPA Brass Ring Excellence "són uns dels guardons professionals més prestigiosos de la indústria, atorgats a les companyies i projectes que marquen l'excel·lència en el sector dels parcs temàtics a nivell internacional", informa Port Aventura en un comunicat.

La campanya es va concebre "per ser el millor llançament en la història del resort, a través de la creació de materials únics", com un vídeo comercial que mostrava l'experiència a bord, i de l'impuls d'una convocatòria per a premsa i influencers, tant nacionals com internacionals, que va comptar amb més de mig centenar d'assistents.

AUDIÈNCIA DE 50 MILIONS EN XARXES

L'audiència en xarxes socials va superar els 50 milions de persones "amb uns nivells de visibilitat mai vists" per la companyia que, en les seves paraules, converteix Uncharted en una de les atraccions més estimades d'Europa.

"Ens sentim especialment orgullosos de continuar collint èxits i reconeixements", ha dit el director general de Port Aventura World, David García, qui ha afirmat que la campanya per promocionar l'atracció va ser un gran desafiament.

'Uncharted: L'enigma de Penitence', és una muntanya russa interior inspirada en la pel·lícula que porta el mateix nom de Sony Pictures Entertainment, compta amb cinc llançaments, un d'ells lateral, i és la primera 'dark ride' a Europa a tenir una caiguda lateral.