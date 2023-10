Von der Leyen assenyala que Europa està al costat d'Israel després del "pitjor atac des de l'Holocaust"

BRUSSEL·LES, 13 oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha assegurat aquest divendres des de Tel-Aviv (Israel) que l'atemptat sense precedents del Moviment de Resistència Islàmic (Hamas) contra Israel dissabte passat és "el pitjor atac contra jueus des de l'Holocaust" i un "acte de guerra" al que només es pot respondre estant del costat d'Israel.

"Davant aquesta tragèdia indescriptible, només hi ha una resposta possible: Europa està amb Israel. Pretenen erradicar la vida jueva de la terra, i han passat a l'acció. Aquest és l'atac més atroç contra els jueus des de l'Holocaust", ha afirmat la cap de l'Executiu europeu en una declaració al costat del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu.

Von der Leyen ha subratllat que l'Estat hebreu té "el dret i el deure" de defensar-se del "terrorisme d'Hamas" i de les seves accions "injustificables", apuntant que la resposta d'Israel "demostrarà que és una democràcia".

No obstant això, ha evitat esmentar davant Netanyahu els límits que fixa el Dret Internacional.

En tot cas, ha posat l'accent que només Hamas és responsable d'aquesta situació i que els seus actes no representen les "legítimes aspiracions" del poble palestí.

"L'horror que ha deslligat Hamas no fa sinó portar més sofriment a palestins innocents. Ells també estan amenaçats", ha afirmat.

En l'aspecte geopolític, la conservadora alemanya ha defensat els contactes amb Jordània i Egipte per garantir l'estabilitat i la pau al Pròxim Orient, subratllant a més que cal tenir un ull a l'Iran i Rússia per assegurar que no es beneficien del "conflicte perpetu" a la regió.

"És el moment de treballar encara més estretament amb Israel i amb els països de la regió per l'estabilitat i contra el terror", ha resumit.

Von der Leyen i la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, han estat les primeres dirigents comunitàries a viatjar aquest divendres a la zona després de la massacre d'Hamas que ha deixat més de 1.300 morts en territori israelià i deslligat el setge de l'Exèrcit israelià contra la Franja de Gaza, des d'on es va llançar l'ofensiva.