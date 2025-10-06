P.Orient.- Putin trasllada a Netanyahu la "ferma" postura de Rússia de recolzar el reconeixement de Palestina com Estat

MADRID 6 oct. (EUROPA PRESS) -
El president rus, Vladimir Putin, ha traslladat aquest dilluns al primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, la "ferma" postura de Rússia de recolzar el reconeixement de Palestina com a Estat, en el marc de la solució de dos Estats, que compta amb el recolzament de Nacions Unides i que s'inclou en el pla de l'inquilí de la Casa Blanca, Donald Trump, per a la Franja de Gaza.
"Tots dos líders han analitzat en profunditat la situació actual a Proper Orient, incloent el pla del president nord-americà per a la normalització de les relacions a la Franja de Gaza (...). Putin ha reafirmat la ferma postura de Rússia a favor d'una solució integral per a la qüestió palestina, basada en un marc jurídic internacional consolidat", resa un comunicat del Kremlin.
L'esmentada proposta de Trump per a Gaza inclou un apartat en el qual esmenta que "quan avanci el nou desenvolupament de Gaza i quan el programa de reformes de l'Autoritat Palestina estigui desenvolupat" es poden donar les condicions per a "una senda creïble a l'autodeterminació i l'estatalidad palestina, que és l'aspiració del poble palestí".
Moscou ha assenyalat que Putin i Netanyahu també han intercanviat punts de vista sobre "altres assumptes regionals", entre altres el seu "interès per trobar solucions negociades a la situació al voltant del programa nuclear iranià i en una major estabilització a Síria".
D'altra banda, Netanyahu ha desitjat "els seus millors desitjos" a Putin en vespres del seu aniversari, mentre que aquest últim ha felicitat al primer ministre d'Israel i al poble israelià amb motiu de la festivitat jueva de Sucot, que se celebra des d'avui fins a dilluns que ve.