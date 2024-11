P.Orient.- Netanyahu destitueix Yoav Gallant com a ministre de Defensa d'Israel

El ministre d'Exteriors, Israel Katz, passarà a Defensa i Guideon Saar prendrà les regnes de la cartera diplomàtica

Veus de l'oposició i les famílies dels ostatges lamenten una decisió que ja provoca protestes a Tel Aviv i Jerusalem

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciat aquest dimarts la destitució de Yoav Gallant com a ministre de Defensa del país al·ludint a una "desconfiança" que ha anat en augment al llarg dels últims mesos i que ara considera insalvable en un context marcat pels fronts oberts amb Hamás a la Franja de Gaza i amb Hezbolá al Líban.

"Desgraciadament, encara que en els primers mesos de la guerra va haver-hi confiança i un treball molt fructífer, durant els últims mesos aquesta confiança es va esquerdar entre el ministre de Defensa i jo", ha manifestat Netanyahu en un vídeo publicat en el seu perfil oficial a la xarxa social 'X', que apunta que aquestes "bretxes significatives" han derivat en ordres contradictòries entre tots dos.

Netanyahu ha reconegut que aquestes desavinences entre ell i Gallant han transcendit a l'opinió general i fins i tot han arribat a l'orella de l'"enemic", que ha aprofitat aquesta informació per "progressar" en els seus atacs. "La crisi de confiança que va esclatar entre el ministre de Defensa i jo s'ha convertit en una crisi general, i aquesta crisi no permet un avanç gradual de la campanya", ha dit.

Així les coses, el mandatari israelià ha anunciat que el ministre d'Exteriors, Israel Katz, serà l'encarregat de succeir a Gallant al capdavant de Defensa. "Ha demostrat les seves capacitats i contribució a la seguretat nacional", ha enaltit Netanayhu de Katz, que anteriorment havia liderat la cartera d'Energia, Finances, Transport, Agricultura i també havia exercit com a ministre de Serveis d'Intel·ligència d'Israel.

A més de la seva "experiència", Netanyahu ha enaltit la seva "combinació de responsabilitat i determinació", totes elles qualitats que considera "molt importants" per liderar la cartera de Defensa enmig d'una guerra. El primer ministre ha subratllat que compta amb el suport de "molts" dels membres del seu Gabinet, que consideraven "impossible continuar" endavant amb una guerra en aquesta situació.

D'altra banda, Netanyahu ha informat que ha convidat al ministre sense cartera Gideon Saar, líder del partit Nova Esperança, a ocupar el Ministeri d'Exteriors. De Saar també ha posat en valor la seva "àmplia experiència i coneixements en els camps de la política i la seguretat", i s'ha mostrat convençut que aportarà una "força significativa" al lideratge israelià.

"Estic convençut que aquests passos enfortiran el Gabinet i el Govern, els convertiran en òrgans que actuaran junts en harmonia i en cooperació per la seguretat de l'Estat d'Israel, pels ciutadans de l'Estat d'Israel i per la nostra victòria", ha reblat Netanyahu.

Una de les primeres reaccions a aquest ajust en el Gabinet israelià ha estat precisament la de Gallant, que en el seu perfil oficial a la xarxa social 'X' ha llançat una publicació en la qual destaca que la seguretat de l'Estat d'Israel "va ser i serà sempre" la principal "missió" de la seva vida.

D'altra banda, el ministre de Seguretat Nacional, l'ultranacionalista Itamar Ben Gvir, ha traslladat a Netanyahu la seva felicitació per haver fet el pas de prescindir de Gallant, sota el lideratge del qual considera que "no és possible aconseguir una victòria completa". "El primer ministre va fer bé destituint-lo del seu càrrec", ha reblat.

LES FAMÍLIES DELS OSTATGES LAMENTEN LA DECISIÓ

La destitució de Gallant és un assumpte que portava rondant diverses setmanes en la política israeliana a causa de les diferències amb Netanyahu i que ara el propi primer ministre ha reconegut. Gallant ha estat més propens a aconseguir acords amb Hamás per culminar amb l'alliberament del prop de centenar d'ostatges que té sota custòdia a Gaza, mentre que la resta del Gabinet advoca per una posició més bel·ligerant.

Un altre dels assumptes clau a l'hora d'entendre l'expulsió de Gallant és el reclutament dels ultraortodoxos, un assumpte que ha dividit al Govern. El ja ex-ministre havia assegurat aquesta tarda que aquest sector de la població havia de complir amb el servei militar en vista de les necessitats de les FDI, si bé Netanyahu es troba en una posició complicada doncs el seu govern se sustenta en el suport de formacions ultraortodoxes.

De fet, el Fòrum de les Famílies dels Ostatges i Desapareguts ha mostrat el seu rebuig a la decisió de prescindir de Gallant, doncs consideren que és una "continuació directa dels esforços per dificultar un acord sobre els ostatges", i han fet una crida perquè Katz es comprometi a posar-li fi a la guerra i aconseguir un "acord integral" que garanteixi l'alliberament dels segrestats.

"La destitució del ministre de Defensa és una demostració desafortunada de les deficients prioritats del Govern israelià", ha assenyalat l'organisme a les seves xarxes socials, on han subratllat que els "objectius militars" a Gaza ja s'han aconseguit, i que ara s'ha de donar pas a les negociacions per aconseguir que Hamás posi en llibertat als ostatges i s'acabi amb la guerra.

D'altra banda, veus polítiques israelianes s'han mostrat igualment en contra de la destitució de Gallant, com és el cas de l'ex primer ministre i ara líder de l'oposició, Yair Lapid, qui ha acusat a Netanyahu de cometre un "acte de bogeria" en plena guerra en el sud i nord del país.

"Netanyahu està venent la seguretat d'Israel i als lluitadors de les FDI per una vergonyosa supervivència política. El govern ultradretà prefereix als evasores (del reclutament) que a aquells que serveixen", ha manifestat Lapid, que ha fet una crida als seus simpatitzants i a la resta dels "patriotes sionistes" a sortir als carrers com a senyal de protesta. En alguns punts de Tel Aviv i Jerusalem ja s'han registrat mobilitzacions.

Un altre que ha aixecat la veu ha estat el líder del partit Israel Beitenu, Avigdor Liberman, qui ha lamentat que Netanyahu està convertint al país en "una república bananera". "En comptes de cuidar la seguretat del país i prioritzar la seguretat dels ciutadans i els soldats, el primer ministre ha decidit acomiadar al ministre de Defensa i iniciar una nova ronda de nomenaments polítics enmig d'una guerra", ha lamentat.

Hamás va llançar al començament d'octubre de l'any passat una ofensiva contra territori israelià que es va saldar amb gairebé 1.200 morts i més de 240 ostatges. Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) van iniciar a continuació una cruenta campanya militar a la Franja de Gaza que es cobra ja la vida de més de 43.000 palestins, en la seva majoria dones i nens.

Des de llavors, les parts no han aconseguit un acord per a l'intercanvi d'ostatges a canvi de presoners palestins a la fi de l'any passat. Les operacions militars israelianes han servit per rescatar, en la major part dels casos, els cossos sense vida dels ostatges, deslligant crítiques per part dels familiars dels segrestats.