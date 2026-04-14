Moren almenys cinc persones en un nou atac d'Israel a la ciutat de Gaza

MADRID 14 abr. (EUROPA PRESS) -
Almenys cinc persones han mort i una altra desena han resultat ferides a causa d'un nou atac efectuat aquest dimarts per l'Exèrcit israelià contra la ciutat de Gaza, al nord de la Franja de Gaza, malgrat l'alto-el-foc en vigor des del 10 d'octubre de 2025, al fil de l'acord entre el Govern israelià i el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) per aplicar la proposta d'Estats Units per al futur de l'enclavament.
Així ho recullen fonts locals citades pel diari 'Filastin', vinculat a Hamas, que han identificat fins al moment a quatre de les cinc víctimes mortals com a conseqüència d'un atac aeri en els voltants del campament de refugiats Al Shati, a l'oest de la citada localitat.
El bombardeig ha causat a més ferides a altres onze palestins, alguns d'ells amb diagnòstic greu, que han estat traslladats a l'Hospital d'Al Shifa i a centres mèdics de la Mitja Lluna Vermella Palestina.
Les mateixes fonts han assegurat que l'atac d'Israel tenia com a objectiu un generador que proveeix d'electricitat a gran part de la zona a l'oest de la ciutat de Gaza.
Es tracta del segon atac de la jornada llançat contra el municipi, després que Israel hagi matat almenys a quatre persones, entre elles un nen de tres anys, i ferit almenys a altres nou, en un atac contra un vehicle de la Policia de Gaza, segons han confirmat les autoritats de l'enclavament palestí.
El Ministeri de Sanitat de Gaza ha denunciat aquest mateix dimarts que almenys 757 persones han mort i 2.111 han resultat ferides a causa d'atacs de l'Exèrcit d'Israel des de l'entrada en vigor de l'alto-el-foc, abans d'especificar que en aquest període s'han recuperat a més 760 cadàvers en zones de les quals es van retirar les tropes israelianes arran del citat acord.
Així mateix, ha subratllat que des de l'inici de l'ofensiva llançada per Israel després dels atacs del 7 d'octubre de 2023 --que van deixar uns 1.200 morts i prop de 250 segrestats, segons el balanç oficial-- s'han registrat 72.336 morts i 172.213 ferits, si bé ha apuntat que encara hi ha cadàvers sota els enderrocs i tirats als carrers.