P.Orient.- Massives marxes a Tel Aviv per pressionar Netanyahu que accepti un alto el foc

El primer ministre reuneix el seu gabinet de seguretat i afirma que "va començar a Gaza i acabarà a Gaza"
MADRID, 27 ago. (EUROPA PRESS) -
Centenars de milers de persones s'han congregat aquest dimarts als carrers de Tel Aviv per exigir al Govern israelià que accepti l'acord d'alto el foc --proposat per Qatar i Egipte i al que ha accedit el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas)-- i permeti l'alliberament dels segrestats que encara romanen a la Franja de Gaza.
Més de 350.000 persones han acudit a les manifestacions convocades a la ciutat israeliana, segons ha estimat el Fòrum de Familiars d'Ostatges i Desapareguts en un comunicat en el que ha esmentat "un missatge clar: el Govern ha de signar l'acord que està sobre la taula".
"Tot el país exigeix el final de la guerra i el retorn de tots els ostatges", ha reiterat l'organització que ha convocat diverses accions de protestes, entre elles, el bloqueig de carreteres, sota el lema "Israel es manté unit".
Com en altres ocasions, els manifestants han acusat el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, d'anteposar els seus interessos a la vida dels ostatges, perllongant l'ofensiva per motius polítics, tenint en compte que els seus socis de coalició --encapçalats pels ministres de Seguretat, Itamar Ben Gvir, i de Finances, Bezalel Smotrich--, dels que en depèn, s'oposen a la treva en l'enclavament palestí.
Les multitudinàries marxes han coincidit amb una reunió del cap de l'Executiu i el seu gabinet de seguretat de la que no ha transcendit cap anunci, si bé Netanyahu ha afirmat posteriorment que "va començar a Gaza i acabarà a Gaza", unes declaracions recollides pel diari 'The Times of Israel'.
"No deixarem a aquests monstres allà, alliberarem a tots els nostres ostatges, ens assegurarem que Gaza ja no representi una amenaça per a Israel", ha assenyalat, al mateix temps que ha celebrat que el seu Govern estigui bloquejant un futur Estat palestí.
"Vaig dir que impediríem l'establiment d'un Estat palestí, i ho estem fent junts. Vaig dir que construiríem i conservaríem parts de la nostra terra, la nostra pàtria, i ho estem fent", ha declarat.