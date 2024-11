Manifestants surten als carrers d'Israel en protesta per la destitució del ministre de Defensa

MADRID 5 nov. (EUROPA PRESS) -

Desenes de milers de manifestants han sortit als carrers d'algunes de les principals ciutats israelianes, inclosa Tel Aviv i Jerusalem, com a senyal de protesta per la destitució del ministre de Defensa, Yoav Gallant, en un moment en què Israel fa front a una guerra a la Franja de Gaza contra Hamás, i també a la frontera nord amb el partit-milícia xiïta libanès Hezbolá.

Encara que les principals manifestacions estan tenint lloc a Jerusalem i Tel Aviv, on els assistents han arribat a prendre petites fogueres a les carreteres, també s'han registrat mobilitzacions a Haifa, Netanya o Beerseba, així com a Nahariya, situada al nord del país i on les autoritats demanen evitar aglomeracions davant l'amenaça de míssils d'Hezbolá.

Abillats amb banderes d'Israel, els manifestants carreguen directament contra el primer ministre, al que dediquen consignes i crits de "traïdor" i li recorden les seves causes obertes per corrupció. També han recuperat la consigna de "Democràcia o revolució", empleada durant les manifestacions de 2023 en contra de la reforma del sistema judicial.

La situació és especialment tensa a Jerusalem, on milers de manifestants s'han congregat de manera espontània als voltants de l'habitatge particular de Netanyahu. Allà s'han registrat enfrontaments entre els manifestants i les forces de seguretat, que han arribat a col·locar canons d'aigua, segons informacions del diari 'The Times of Israel'.

D'igual manera, la tensió ha escalat a Tel Aviv, on alguns manifestants han col·locat barricades a l'autopista Ayalon, una de les principals carreteres del país i que discorre de nord a sud de l'àrea metropolitana de la ciutat. L'espontani de la mobilització ha provocat que la Policia amb prou feines tingui efectius desplegats a la zona.

Encara que les autoritats no han brindat detalls sobre l'assistència a aquesta concentració, la premsa local apunta al fet que àmpliament se superen les 2.000 persones, la xifra màxima permesa per a esdeveniments a la via pública a Tel Aviv a causa de les restriccions imposades pel Comandament Interior de les Forces de Defensa d'Israel (FDI) en el context bèl·lic.

Netanyahu ha anunciat aquest dimarts la decisió de destituir a Gallant --qui serà reemplaçat pel fins ara ministre d'Exteriors, Israel Katz-- al·ludint a una sèrie de desencontres sobre Gaza que s'han accentuat en els últims temps i que han provocat que la situació sigui insostenible en un context marcat pels fronts de guerra oberts al nord i sud-oest.