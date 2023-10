L'Assemblea General de l'ONU aprova una resolució per demanar una "treva humanitària" a Gaza

MADRID, 27 oct. (EUROPA PRESS) -

L'Assemblea General de Nacions Unides ha aprovat aquest divendres una resolució no vinculant presentada pels països àrabs per demanar una "treva humanitària immediata, duradora i sostinguda" a la Franja de Gaza.

La resolució ha obtingut 120 vots a favor, 45 abstencions i 14 vots en contra, entre els quals es troben Israel, els Estats Units, Guatemala, Hongria, Croàcia, Àustria, Papua Nova Guinea, el Paraguai, Illes Marshall, Tonga, República Txeca, Micronèsia, Fiji i Nauru.

Prèviament, l'esmena presentada pels Estats Units i el Canadà -- que incloïa un esment als ostatges presos per Hamás-- ha estat rebutjada amb 88 vots a favor, 55 en contra i 23 abstencions al no aconseguir la majoria de dos terços requerida per l'Assemblea.

Si bé el resultat de la votació no és vinculant, habitualment es considera que té un pes polític important en mostrar la postura de la comunitat internacional en el seu conjunt.