P.Orient.- Israel diu controlar ja el 40% de la ciutat de Gaza després d'intensificar les seves operacions a la zona

MADRID 4 set. (EUROPA PRESS) -
L'Exèrcit israelià ha afirmat aquest dijous que controla ja el 40% de la ciutat de Gaza enmig d'una ampliació de les seves operacions militars per ocupar per complet la zona, considerada per Israel com un bastió polític i militar del Moviment de Resistència Islàmica (Hamás).
"Les operacions continuaran expandint-se i intensificant-se en els propers dies. Hamás s'enfrontarà a les forces israelianes a la ciutat de Gaza amb tota la seva força. Augmentarem la pressió sobre Hamás fins a derrotar-lo", ha advertit el portaveu de l'Exèrcit israelià, Effie Defrin, en declaracions a la premsa.
També ha confirmat que els reservistes s'han començat a unir a les maniobres en l'enclavament després que les autoritats israelianes hagin començat a cridar a files a prop de 60.000 com a part del seu pla per ocupar la ciutat de Gaza.
D'altra banda, l'Exèrcit israelià ha publicat aquest dijous una nova fotografia en la que es pot veure al portaveu de l'ala militar d'Hamás, Abú Obeida; junt amb Mohamed Deif, el cap de les Brigades Ezzeldín al Qassam; al comandant de la Brigada Jan Yunis, Rafa Salamé; i al cap d'Intel·ligència Mohamed Odé, "l'únic que segueix amb vida" de tots ells.
Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han publicat també noves imatges que mostren l'atac aeri en el qual va morir Abú Obeida. "Perseguirem tots els membres de Hamás, on estiguin", ha ressaltat Defrin.
Això es produeix després que aquesta setmana el portaveu en àrab de l'Exèrcit israelià, Avichai Adraee, hagi instat a tots els residents de Gaza a traslladar-se cap al sud de la Franja davant la imminent expansió dels combats.