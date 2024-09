Hezbollah confirma la mort de 16 dels seus membres, un d'ells menor, després de la nova onada d'explosions

El Ministeri de Salut libanès xifra en 20 els morts i 450 els ferits



MADRID, 19 set. (EUROPA PRESS) -

El partit-milícia xiïta libanès Hezbollah ha confirmat aquest dijous de matinada la mort de 16 dels seus membres, un d'ells menor d'edat, després de la nova onada d'explosions de dispositius de comunicació a Líban, que s'ha saldat amb 20 morts i 450 ferits, segons dades del Ministeri de Salut del país.

Hezbollah ha publicat els noms de 16 "màrtirs", entre els quals destaca un adolescent de 16 anys identificat com Abdul Moneim Yamal 'Malak', segons ha recollit la cadena de televisió libanesa En Rajar, afí al grup islamista.

D'altra banda, el Ministeri de Salut ha augmentat el balanç de morts, anteriorment xifrat en 14, per les explosions de walkie-talkies i altres aparells electrònics com a telèfons mòbils i ordinadors portàtils registrades tant a Beirut com en la resta del territori libanès, la qual cosa ha provocat nombrosos incendis en habitatges i vehicles.

A més, els serveis d'emergències continuen treballant per transportar als ferits fins als hospitals durant una nova jornada de caos al país, i és que la jornada anterior es va caracteritzar per una altra onada d'explosions de milers de dispositius cercapersones pertanyents a suposats membres d'Hezbollah, que es va saldar amb dotze morts, dos d'ells nens, i uns 2.800 ferits.

Tant les autoritats de Líban com Hezbollah han denunciat que les explosions del dimarts van ser obra d'Israel i han assegurat que hi haurà una resposta, si bé des del Govern israelià no s'han pronunciat encara sobre aquest tema. Malgrat no parlar sobre aquests incidents, el ministre de Defensa d'Israel, Yoav Gallant, ha insistit un cop més que "el centre de gravetat" de les seves operacions se situa cada vegada més a la frontera nord, i ha parlat d'una "nova fase" de la guerra.