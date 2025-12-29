Hamas confirma la mort aquest any del seu líder a Gaza i el portaveu del seu braç armat en atacs d'Israel

Abed Rahim Khatib/dpa - Arxiu
MADRID 29 des. (EUROPA PRESS) -
El Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) ha confirmat aquest dilluns la mort de Mohamed Sinwar, germà de l'exlíder d'Hamas Yahya Sinwar i cap del grup a Gaza després de la mort d'aquest, així com la del portaveu de la seva branca militar, Abú Obeida, en bombardejos duts a terme aquest any per Israel contra la Franja.
El braç armat d'Hamas, les Brigades Ezeldín al Qasam, han indicat en un comunicat que "el gran líder" Mohamed Sinwar, àlies 'Abú Ibrahim', i Abú Obeida van morir en atacs israelians en el marc de la seva ofensiva contra la Franja, després dels atacs del 7 d'octubre de 2023.
L'Exèrcit d'Israel ja havia anunciat al maig la mort de Mohamed Sinwar, quelcom que va fer tres mesos amb Abú Obeida, sense que el grup islamista palestí s'hagués pronunciat oficialment sobre les seves defuncions fins aquest dilluns, quan ha desvetllat a més el nomenament d'un nou portaveu de les Brigades Ezeldín al Qasam.