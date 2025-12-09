Espanya condemna l'entrada de forces israelianes a les instal·lacions de la seu de la UNRWA a Jerusalem

MADRID 9 des. (EUROPA PRESS) -
El Govern d'Espanya ha condemnat aquest dilluns l'entrada a les instal·lacions de la seu de l'Agència de Nacions Unides per als Refugiats de Palestina a Proper Orient (UNRWA) a Jerusalem Est realitzada per les forces de seguretat israelianes "violant els privilegis i immunitats de l'agència de Nacions Unides", com ha expressat el Ministeri d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació en un comunicat.
"El Govern urgeix el respecte del Dret Internacional i de les obligacions internacionals assumides per tots els Estats membres de Nacions Unides", ha subratllat Exteriors en l'escrit, al mateix temps que ha cridat a Israel a "permetre que la UNRWA pugui seguir complint amb el seu mandat sense limitacions ni obstacles".
Així mateix, l'Executiu espanyol ha reiterat el seu suport a la UNRWA, "actor fonamental i insubstituïble en la resolució del conflicte entre Palestina i Israel així com en la seva acció per alleujar la insuportable crisi humanitària a Gaza", com ha afegit en el comunicat.