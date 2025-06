Els EUA veten una resolució en el Consell de Seguretat de l'ONU sobre un alto el foc a Gaza

MADRID 4 juny (EUROPA PRESS) -

Els Estats Units han vetat aquest dimecres una resolució en el Consell de Seguretat de l'ONU que sol·licitava un alto el foc "immediat" a la Franja de Gaza i l'aixecament incondicional de totes les restriccions a l'entrada d'ajuda.

La presidenta de l'organisme internacional, la representant de Guyana, Carolyn Rodrigues-Birkett, ha informat que la votació no ha tirat endavant perquè Estats Units, membre permanent amb dret a veto, s'ha posicionat en contra, a pesar que els altres 14 Estats membres han votat a favor.

Els representants de diversos països davant de Nacions Unides, com Noruega o Eslovènia, han lamentat l'ús del veto per a una "resolució humanitària" a la Franja, destacant que "la fam i la retenció d'ajuda" són contràries al Dret Internacional i no poden justificar-se "amb cap objectiu bèl·lic".