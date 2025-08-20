P.Orient.- La desnutrició infantil es triplica des de març a la Franja de Gaza, segons l'ONU

MADRID 20 ago. (EUROPA PRESS) -
Els nivells de desnutrició infantil s'han triplicat a la Franja de Gaza des de la ruptura al març de l'últim alto el foc, segons l'Agència de Nacions Unides per als Refugiats Palestins a Pròxim Orient (UNRWA), que tem que la situació encara vagi a pitjor.
El comissionat de la UNRWA, Philippe Lazzarini, ha titllat d'"alarmants" aquestes noves dades, resultat d'examinar en les clíniques de la mateixa agència a gairebé 100.000 nens durant els últims sis mesos, en els quals Israel ha reprès i intensificat la seva ofensiva militar.
En ciutat de Gaza, objectiu ara d'aquesta ofensiva, "gairebé un de cada tres nens estan desnodrits, sis vegades més que abans de l'alto el foc", ha alertat Lazzarini en xarxes socials.
El cap de la UNRWA ha assenyalat que es tracta d'una situació "previsible", feta per la gana, i "no d'un desastre natural", per la qual cosa ha emplaçat a les autoritats polítiques a revertir mesures com la que manté pràcticament "bloquejada" l'entrada d'ajuda humanitària.
Sense "voluntat política" per revertir "aquesta abominació", ha afegit, "més nens moriran". El Ministeri de Sanitat de la Franja de Gaza estima que almenys 269 persones han mort de gana des de l'inici de l'ofensiva, 112 d'elles menors d'edat.