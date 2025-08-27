P.Orient.- Augmenten a uns 315 els morts de fam a Gaza, inclosos deu en un dia, en plena ofensiva d'Israel

MADRID 27 ago. (EUROPA PRESS) -
Al voltant de 315 palestins han mort de fam a la Franja de Gaza des de l'inici de l'ofensiva d'Israel després dels atacs del 7 d'octubre de 2023, segons han denunciat aquest dimecres les autoritats de l'enclavament, controlades pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), que han xifrat en deu els morts per desnutrició durant les últimes 24 hores.
El Ministeri de Sanitat de Gaza ha assenyalat en un comunicat publicat en el seu compte en Telegram que entre els deu morts de gana durant l'últim dia figuren dos nens, abans d'elevar a 313 els morts per desnutrició a la Franja, inclosos 119 menors d'edat, enmig de l'aprofundiment de la crisi humanitària al territori costaner per l'ofensiva israeliana i les seves restriccions al lliurament d'ajuda humanitària.
L'ofensiva israeliana, després dels atacs del 7 d'octubre de 2023, ha deixat fins avui més de 62.800 palestins morts, enmig de les denúncies internacionals sobre les accions de l'Exèrcit d'Israel a l'enclavament palestí i la fam registrada a Gaza a causa de les severes limitacions al lliurament d'ajuda humanitària a la població.