Ponsatí troba necessari replantejar el futur d'Alhora i ella deixar "la primera línia"

BARCELONA, 13 maig (EUROPA PRESS) -

L'exconsellera i candidata d'Alhora a les eleccions catalanes, Clara Ponsatí, ha afirmat que troba necessari replantejar el futur del projecte i que ella ja no ha d'estar "a la primera línia", després de no aconseguir entrar al Parlament en els comicis de diumenge.

"Amb aquests resultats, caldrà que replantegem el futur del projecte. I crec que el meu paper ja no ha de ser a la primera línia", ha escrit aquest dilluns en una publicació a X recollida per Europa Press.

Ha assegurat que cal replantejar-se com continuar "aquesta lluita", ja que els resultats de les eleccions, a parer seu, demostren que no es pot abandonar.

JORDI GRAUPERA

Per la seva banda, el cofundador d'Alhora i número 2 per Barcelona, Jordi Graupera, ha defensat a X que "el país està en crisi", i també ha assegurat que els polítics del procés han de plegar.

"Han preferit aquesta erosió a dir la veritat, han preferit envilir la població amb mentides a dir la veritat, han preferit odiar-se a dir la veritat", ha afegit.

Alhora ha convocat un congrés fundacional el 29 de juny en el qual no es descarta cap escenari, fins i tot l'opció de suspendre el projecte si conclouen que, textualment, no serveixen per a això.