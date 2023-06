Ponsatí recorrerà contra l'ordre de detenció nacional dictada per Llarena

BRUSSEL·LES, 21 juny (EUROPA PRESS) -

L'exconsellera i eurodiputada Clara Ponsatí recorrerà contra l'ordre de detenció nacional que aquest dimecres li ha dictat el jutge instructor del procés, Pablo Llarena, en considerar que la política independentista va desatendre "voluntàriament i injustificadament" l'obligació de comparèixer davant el Tribunal Suprem (TS) el passat 24 d'abril.

Així ho ha comunicat a la premsa a Brussel·les l'advocat de Ponsatí, Gonzalo Boye, qui no obstant això ha evitat respondre a les preguntes sobre on és la seva defensada i s'ha limitat a dir que "sens dubte" recorreran contra la interlocutòria un cop estudiats els detalls.

Ponsatí estava citada el 24 d'abril al Suprem per comunicar-li el seu processament per un delicte de desobediència per l'1-O, però la defensa va al·legar que les comissions d'Indústria, Recerca i Energia i la d'Afers Econòmics i Monetaris de l'Eurocambra, a les quals pertany, tenien una sessió el mateix dia a Brussel·les, fet "incompatible amb un compromís de qualsevol índole a centenars de quilòmetres de Brussel·les".

L'instructor del procés entén que, tot i que el 24 d'abril tenia feina a l'Eurocambra, la cita al Suprem era a les 11.00 i aquelles comissions estaven previstes a la tarda, "sense que s'hagi justificat la impossibilitat temporal d'atendre tots dos deures, raonablement compatibles mitjançant la petició de videoconferència o fins i tot servint-se dels ràpids mitjans de transport que uneixen les dues capitals".