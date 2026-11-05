Ponsatí rebutja que sigui una "victòria" que el Suprem l'hagi amnistiat

BARCELONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -
L'exconsellera Clara Ponsatí ha rebutjat aquest dijous que la decisió del Tribunal Suprem (TS) d'aplicar-li la llei d'amnistia per un delicte de desobediència en la causa del procés suposi una "victòria".
"Al Tribunal Suprem d'Espanya estan remenant carpetes i els ha sortit el meu cas al fons d'un racó. Sembla que han decidit arxivar el tema i amnistiar-me. No faré el ridícul dient-vos que això és una victòria, perquè no ho és", ha sostingut en un missatge a X recollit per Europa Press.
En la interlocutòria, la sala penal declara extingida la responsabilitat penal i acorda arxivar el cas de Ponsatí, que no va arribar a ser jutjada perquè va sortir de l'Estat.
En les últimes setmanes, l'alt tribunal ha aplicat l'amnistia a diversos membres del Govern que van promoure l'1-O, com l'exvicepresident Oriol Junqueras i els també exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa.
Tot plegat després de l'aval del Tribunal Constitucional al perdó del delicte de malversació i el suport del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la mesura de gràcia.