Ponsatí i Graupera demanen "500.000 voluntaris" per poder concórrer amb 'Alhora' a les catalanes

BARCELONA, 14 març (EUROPA PRESS) -

L'eurodiputada de Junts i exconsellera, Clara Ponsatí, i el professor i periodista Jordi Graupera han cridat a aconseguir "500.000 voluntaris" per poder concórrer amb el seu nou partit 'Alhora' a les eleccions catalanes del 12 de maig.

En diversos missatges a X aquest dijous recollits per Europa Press, han cridat a la mobilització per a la recollida de signatures per al seu nou projecte: "Ens volem presentar, volem que hi hagi una alternativa a aquests partits que són invotables".

'Alhora' busca ser un nou projecte polític independentista alternatiu als actuals partits, i Ponsatí i Graupera ho anaven a presentar coincidint amb la diada de Sant Jordi, el 23 d'abril, però l'avançament electoral ha fet que hagin d'"accelerar el pas".