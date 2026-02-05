Ponsatí diu que el TJUE certifica que el PE va traspassar "tots els límits"

BARCELONA 5 febr. (EUROPA PRESS) -
L'exconsellera de la Generalitat durant l'1 d'octubre del 2017 i exeurodiputada Clara Ponsatí ha afirmat que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha certificat aquest dijous en la resolució sobre la suspensió de la seva immunitat parlamentària que el Parlament Europeu va traspassar "tots els límits".
"Per aixecar-nos la immunitat i fer contents els jutges espanyols, el Parlament Europeu va traspassar tots els límits. És important que avui el TJUE ho hagi reconegut", ha afirmat en un missatge a X recollit per Europa Press, després de la sentència que ha anul·lat la suspensió a l'exconsellera, i també a l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, i a l'exeurodiputat Toni Comín.
No obstant això, ha lamentat que no es pugui capitalitzar políticament aquesta sentència: "Amb la política catalana rendida davant Espanya, difícilment es podrà capitalitzar aquesta sentència ni qualsevol altra que ens sigui favorable".