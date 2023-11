Ponsatí critica la resolució d'Estrasburg sobre Hasél: "És molt greu, no és una cosa qualsevol"

BARCELONA, 9 nov. (EUROPA PRESS) -

L'exconsellera de la Generalitat i eurodiputada de Junts, Clara Ponsatí, ha criticat la resolució del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), que aquest dijous ha donat la raó a Espanya en la condemna al raper Pablo Hasél per delictes d'enaltiment de terrorisme i injúries i calúmnies contra la Corona i institucions: "És molt greu, no és una cosa qualsevol".

"Els estats estan trencant a poc a poc els mecanismes que ens havien de protegir dels seus excessos i no hi estem reaccionant", ha advertit en una anotació a X recollida per Europa Press, i ha instat a organitzar-se perquè Europa no es consolidi així.

A més ha qualificat la condemna d'injusta: "La condemna no té res a veure amb un perill imminent per a ningú. Tots tenim tot el dret a insultar el rei".