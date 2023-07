Ponsatí creu que Junts "ha instrumentalitzat la batalla de l'exili" i critica els pactes de govern

Diu que no té cap data prevista per tornar a Catalunya

BARCELONA, 10 jul. (EUROPA PRESS) -

L'eurodiputada de Junts i exconsellera de la Generalitat, Clara Ponsatí, ha criticat que Junts "ha instrumentalitzat la batalla de l'exili" i ha retret a la formació que hagi pactat en ajuntaments i diputacions, a més de l'entrada al Govern de la Generalitat, sobre la qual cosa a parer seu no hi ha hagut unes conseqüències clares.

"Comparteixo l'estratègia judicial a l'exili, però no la seva instrumentalització per tapar que s'ha tornat a l'autonomisme", ha lamentat en una entrevista del diari 'Ara' d'aquest dilluns recollida per Europa Press.

En aquesta línia, ha considerat que "s'ha exagerat" la possibilitat d'un retorn de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i, sobre si ella tornarà a Catalunya, ha dit que no té cap data prevista.

"Les victòries als tribunals europeus no ens portarien a la independència. Convertir això en la batalla per la independència era un error", ha dit que ha alertat reiteradament.

Sobre la seva intervenció quan el TGUE va retirar la immunitat parlamentària de Puigdemont, ha defensat que estava molt sospesada: "Era una reflexió que volia fer davant la plana major de Junts, les entitats i els altres partits independentistes. Ho tenia previst fos quin fos el resultat del TGUE".

CRÍTIQUES ALS PARTITS

En aquesta línia, ha dit que no votaria "cap de les tres opcions independentistes" i que votaria en blanc, nul o s'abstindria.

Sobre si preveu concórrer a les pròximes europees, ha augurat que estarà inhabilitada, tot i que està "molt disposada" a implicar-se --textualment-- amb una altra gent de cara a uns comicis catalans.