Ponsatí acusa ERC i Junts de permetre una "reculada nacional" del català

Veu Aragonès i Puigdemont com "candidats del passat" tot i que evita posar-hi línies vermelles

BARCELONA, 30 abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata d'Alhora a les eleccions catalanes, Clara Ponsatí, ha acusat ERC i Junts de permetre una "reculada nacional" del català durant els seus governs i ha assegurat que tots dos partits són incapaços de resoldre els problemes de Catalunya perquè considera que han optat per la submissió a Espanya.

En una entrevista d'Europa Press, l'exconsellera i exeurodiputada amb Junts ha avisat que "avançar cap a la independència i avançar per resoldre els problemes dels catalans necessàriament provoca un conflicte amb Espanya".

Ponsatí ha reiterat el seu rebuig a pactar amb qualsevol "partit espanyol" després de les eleccions del 12 de maig i ha definit Alhora com l'únic partit que rebutja qualsevol acord amb el PSC, i evita posar línies vermelles a la resta dels partits independentistes.

Sobre si preferiria investir el candidat d'ERC, Pere Aragonès, o el de Junts+, Carles Puigdemont, Ponsatí ha subratllat que Alhora no té preferències per fer president un o altre: "Nosaltres tenim unes propostes i creiem que tots dos candidats són candidats del passat".

Ponsatí ha reconegut que la posició d'Alhora és complicada de cara als comicis, perquè és una formació nounada i sense drets electorals, tot i que ha dit que hi ha una gran massa de votants independentistes que va participar en el referèndum del 2017 i que està descontenta o que directament ha passat a l'abstenció.

NOVA XARXA EDUCATIVA EN CATALÀ

Una de les propostes que Alhora va anunciar a pocs dies de l'inici de la campanya va ser la creació d'una branca en l'educació totalment en català, en paral·lel a l'actual model d'immersió, en què diverses sentències judicials han obligat a introduir un percentatge del castellà com a idioma vehicular.

Ponsatí ha defensat que aquesta proposta faria compatible un model íntegrament en català davant els dictàmens dels jutges i la "realitat" que es dona a moltes escoles que en la pràctica el castellà està guanyant pes respecte a la llengua catalana, ha dit.

La candidata ha matisat que el model d'immersió va tenir moments bons fa anys, però que, per les noves circumstàncies sociològiques i polítiques de Catalunya, "si no es dona un cop de timó, realment l'escola en català desapareixerà".

REDUIR EL PES DEL TURISME

Sobre les propostes econòmiques d'Alhora, Ponsatí ha prioritzat donar suport als sectors que es basen en l'economia del coneixement, amb més productivitat i millors salaris, augmentant la inversió en educació i apostant per reduir el pes del turisme i dels serveis en l'economia.

En aquest sentit, ha proposat un augment substancial de la taxa turística i invertir els recursos d'aquest tribut a afrontar les conseqüències negatives que genera el turisme de masses, i s'ha mostrat "radicalment en contra" de projectes com el Hard Rock i la Copa Amèrica de vela, que considera que alimenten una economia poc productiva.

Com a contrapunt, Ponsatí ha plantejat incentivar l'activitat emprenedora i industrial, simplificar els procediments administratius, i reformar l'administració pública perquè sigui més professional i tingui menys càrrecs de confiança dels partits en els seus llocs directius.

DISCREPÀNCIES AMB PUIGDEMONT

Respecte a la seva carrera política, Ponsatí ha explicat que les seves discrepàncies amb Junts van començar des que era consellera del Govern durant el procés independentista, quan el president Carles Puigdemont va decidir intentar negociar la independència de Catalunya amb l'Estat, cosa que ella rebutjava, ha relatat.

No obstant això, Ponsatí marca el moment clau de la seva ruptura amb Junts quan el partit "opta per participar en la governança espanyola", que assenyala com una discrepància insalvable i com la raó principal per la qual va decidir fundar Alhora.