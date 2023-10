Ponsatí adverteix que "l'independentisme encara no està en condicions de negociar amb Espanya"

BARCELONA, 3 oct. (EUROPA PRESS) -

L'eurodiputada de Junts Clara Ponsatí ha advertit que "l'independentisme encara no està en condicions de negociar amb Espanya", en relació amb les negociacions de Junts i ERC amb el PSOE per investir el president del Govern central en funcions i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez.

"Qualsevol negociació que es faci ara serà una negociació per tornar-nos a capturar dins la política espanyola", ha sostingut en una entrevista a 'Vilaweb' d'aquest dimarts recollida per Europa Press, la qual cosa a parer seu no fa avançar l'independentisme.

Respecte a una eventual llei d'amnistia als encausats per l'1-O, ha valorat que la seva "interpretació positiva" és que han obligat l'Estat a fer-la, tot i que ha apuntat que si Pedro Sánchez ara està interessat en una amnistia és perquè també la necessita, en les seves paraules.

"És evident que Espanya té pressions, tot i que no siguin explícites, per fer-se un lífting, i que els grans poders europeus s'estimen més un govern de Pedro Sánchez que un de Feijóo apuntalat per Vox", ha argumentat.

També ha dit que no ha estat "sis anys a l'exili per votar un altre Estatut, per molt millorat que sigui", si bé entén que una part important de l'electorat decebut, cansat i desanimat ho prefereixi si ho proposa l'Estat.