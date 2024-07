Ponsatí acusa Puigdemont de prioritzar la seva pròpia supervivència i demana que ell i Junqueras s'apartin

"L'estratègia de l'exili ha esdevingut un capítol més de l'engany"



BARCELONA, 15 jul. (EUROPA PRESS) -

L'exconsellera i exeurodiputada de Junts Clara Ponsatí ha acusat aquest dilluns l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont de prioritzar la seva pròpia supervivència i ha demanat que ell i l'exlíder d'ERC Oriol Junqueras s'apartin.

En un article a 'Vilaweb' recollit per Europa Press, ha assegurat que Puigdemont i el seu entorn busquen la "protecció de l'espai polític" que representen, Junts, a més de la supervivència de l'expresident català com a líder.

"La nostra política genera adhesions messiàniques a dirigents mediocres i autoritaris, que saben manipular la premsa subvencionada però no saben resoldre els mínims problemes de discrepància d'una política lliure", destaca.

Segons Ponsatí, és un dels motius que l'ha portat a fundar el partit Alhora, i també la certesa que cal "una nova fornada de líders" respecte als del 2017.

"Diuen que intenten rectificar errors però no van ser exactament errors sinó opcions triades lliurement per protegir exactament el mateix que protegeixen ara.

L'esforç que fan per continuar manant corromp la nova generació que els segueix en els partits. Han de plegar tots", ha subratllat.

"EM VAN ENGANYAR"

Després d'explicar que va decidir incorporar-se el 2017 al govern de Puigdemont perquè va entendre que li demanaven fer un pas endavant per l'1-O i la independència, ha apuntat: "Em van enganyar".

En la seva opinió, el significat d'aquest engany ha crescut al llarg dels anys, començant per les setmanes prèvies a l'1-O, amb la decisió d'anar-se'n de Catalunya i també durant el seu pas pel Parlament Europeu després d'acceptar ser la número 3 de la llista de Junts i Lliures per Europa com a independent.

Tot i que es mostra orgullosa de la feina feta a Europa, considera que "l'estratègia de l'exili ha esdevingut un capítol més de l'engany".

"Discursos grandiloqüents de cara a la premsa, però, per dins, l'única voluntat real de treball ha estat la de protegir un espai polític (ara el de Junts abans ERC, com sempre, i viceversa) i la de protegir l'estatus dels líders", afegeix Ponsatí, que també ha qüestionat la seva participació en el Consell de la República.

"COVARDS"

Malgrat lamentar que la seva actitud la va condemnar a l'ostracisme "perquè la política catalana està plena de covards, i es veu per la manera com van encarar el moment clau de la política catalana i encara es veu millor en la intimitat", ha manifestat que ja no viu enganyada, textualment.

Així, explica que amb la constitució del nou Parlament Europeu deixa la política professional i torna a la seva feina i a la condició "de ciutadana del carrer".