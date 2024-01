Pons no descarta que el PP deixi de portar recursos a l'actual TC, "càncer de l'estat de dret"

BARCELONA, 23 gen. (EUROPA PRESS) -

El sotssecretari d'Institucional del PP, Esteban González Pons, no ha descartat aquest dimarts que el seu partit deixi de presentar recursos davant l'actual Tribunal Constitucional (TC) perquè el considera "un càncer de l'estat de dret" en les actuals condicions.

"En aquestes condicions, que a ningú no el sorprengui que el PP un dia decideixi no recórrer res més al TC, i que ens esperem que vingui un nou tribunal", ha destacat en un col·loqui del Círculo Ecuestre de Barcelona i 'La Vanguardia'.

Preguntat per si tampoc no recorreran contra la llei d'amnistia al TC, no ho ha volgut precisar però ha insistit que "el càncer de l'estat de dret a Espanya es diu TC, presidit per Cándido Conde-Pumpido".