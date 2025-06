La ponent de l'amnistia rebutja que el TC consulti la llei al TJUE

MADRID 19 juny (EUROPA PRESS) -

La ponent de l'esborrany de la sentència del Tribunal Constitucional que donarà resposta al recurs del PP contra la llei d'amnistia, la vicepresidenta i magistrada progressista Inmaculada Montalbán, rebutja que la cort de garanties consulti al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) per una llei que està "íntimament relacionada amb qüestions polítiques subjacents (...) que són eminentment nacionals".

Així consta en l'esborrany del text, al qual ha tingut accés Europa Press, per contestar als diputats del PP que --després de presentar el recurs d'inconstitucionalitat contra la llei d'amnistia-- han demanat al TC que presenti una qüestió prejudicial al TJUE sobre l'amnistia o que paralitzi la tramitació del recurs del PP contra la norma fins que el tribunal europeu contesti a les consultes d'altres tribunals espanyols.

Montalbán considera que "és clar" que la llei d'amnistia, "tot i que versa en essència sobre l'exclusió de responsabilitat de caràcter punitiu dels qui van ser autors de comportaments il·lícits d'indubtable gravetat", està "íntimament relacionada amb qüestions polítiques subjacents --arrelades en la història del nostre país i relatives a l'estructura territorial de l'Estat i a la integració de les nostres nacionalitats i regions-- que són eminentment nacionals".

Amb tot, conclou que per això el TC "no pot eludir ni deferir a tercers, sense que concorri cap raó jurídica que així ho exigeixi, l'enjudiciament constitucional que ara li correspon efectuar".

Per Montalbán, hi ha una "manca d'interferència jurídica entre l'objecte de judici abstracte d'inconstitucionalitat que ara correspon dur a terme i l'eventual inaplicabilitat de la norma legal jutjada (per raó de l'al·legada incompatibilitat amb el dret de la Unió Europea)".

I, a parer seu, això determina que "ni sigui pertinent plantejar qüestions prejudicials d'interpretació davant el TJUE en aquest procés constitucional ni tampoc esperar a que es resolguin les qüestions prejudicials ja presentades per òrgans judicials nacionals".