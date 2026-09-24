La ponència del TC favorable a amnistiar la malversació considera que el Suprem no va seguir la finalitat de la llei

Jasper Jacobs / Europa Press - Arxiu
MADRID 24 set. (EUROPA PRESS) -
La nova ponència que el Tribunal Constitucional (TC) debatrà al Ple del proper 6 d'octubre i que avalarà perdonar la malversació del 'procés' independentista català declararà que el Tribunal Suprem es va apartar de la finalitat de la llei d'amnistia en rebutjar aplicar-la a diversos dirigents del 'procés' com l'ex-president de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont.
Així ho indica la proposta --ara com ara esborrany-- redactada pel magistrat ponent que ha de donar resposta al recurs d'empara de l'exconseller Jordi Turull, José María Macías, segons ha avançat 'El Español' i han confirmat a Europa Press fonts jurídiques.
Macías, enquadrat en el sector conservador de la cort de garanties, va assumir al Ple celebrat aquesta setmana que la seva ponència, contrària a perdonar la malversació com el Suprem, no compta amb el recolzament de la majoria denominada progressista i va decidir preparar per a la propera reunió plenària una nova que concordés amb l'opinió majoritària.
La proposta de ponència, d'acord amb les fonts consultades, declara que ha estat vulnerat el dret de Turull a la tutela judicial efectiva en relació amb els drets a la representació i participació política i a la legalitat penal.
Per això, advoca per restablir-lo en el seu dret i, així, declarar la nul·litat de les resolucions del Suprem que li van denegar l'aplicació de l'amnistia i que se'n dictin de noves que siguin respectuoses amb els drets fonamentals que el TC veu vulnerats.
La conclusió a la qual arriba la ponència que Macías ha plantejat als seus companys és que la interpretació del Suprem es va apartar de la finalitat de la norma, afegeixen les mateixes fonts.
La deliberació sobre els recursos d'empara arriba després del recolzament a la mesura de gràcia per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que va descartar una de les premisses del Suprem per no concedir definitivament l'amnistia, que es va afectar els interessos financers de la Unió Europea amb el referèndum il·legal, però no es va pronunciar sobre l'altra apreciada per l'alt tribunal: que va haver-hi benefici personal per als dirigents independentistes.
En la seva primera ponència, Macías apostava per desestimar el recurs de Turull, secretari general de Junts, "en no apreciar-se" que les resolucions impugnades per Turull del Suprem "incorreguessin en arbitrarietat, irracionabilitat manifesta ni error palès, ni que privessin al recurrent d'una resposta judicial fundada en dret".
"La interpretació duta a terme per la Sala Segona del Tribunal Suprem no pot titllar-se de sorprenent o imprevisible, i molt menys de capritxosa o fruit d'una suposada animadversió cap al recurrent, sinó que s'ajusta a la doctrina vigent sobre els elements del tipus penal de la malversació", va indicar.
En el cas concret de Turull, el Suprem va denegar aplicar-li la llei d'amnistia a la pena d'inhabilitació absoluta pel delicte de malversació que li va imposar en la sentència del judici del 'procés'.
La resposta que doni el Constitucional al recurs de Turull servirà per a la resta de recursos d'empara presentats, com el de Puigdemont, l'ex-vicepresident Oriol Junqueras o exconsellers com Raül Romeva, Dolors Bassa, Toni Comín i Lluís Puig. Haurà de ser el Suprem qui l'apliqui un cop avalada el 6 d'octubre.