La ponència política del PP no definirà la seva estratègia enfront de Vox i deixarà oberta la política de pactes

Al seu congrés del 2017, el PP es va definir en la seva ponència com a "casa comuna de les ideologies més representatives del centredreta"

MADRID, 25 maig (EUROPA PRESS) -

La ponència política que debatrà el PP en el seu XXI Congrés de juliol no definirà l'estratègia enfront de Vox i deixarà oberta la política d'aliances amb altres partits, com la formació que presideix Santiago Abascal. De fet, aquesta és la tesi que comparteixen membres de la cúpula del partit i el president andalús, Juanma Moreno, un dels ponents que pilotarà aquest document polític en el conclave del PP.

En els últims anys, la relació amb Vox ha estat un focus permanent de discussió interna dins del Partit Popular. En alguns casos s'ha optat pel xoc frontal i, en d'altres, per ignorar per complet els d'Abascal.

"Cap partit dedica a un altre la seva ponència política. Seria un error", assegura a Europa Press en privat un membre de la direcció nacional del PP, que recorda que es tracta d'una ponència "marc" i no parlarà d'altres partits.

En aquesta mateixa línia es va pronunciar fa uns dies el president de la Junta d'Andalusia i del PP-A, Juanma Moreno, en afirmar que la ponència política no té cap necessitat de plasmar les "estratègies a futur" amb altres forces polítiques, com Vox.

Segons Moreno, del que es tracta és de parlar del PP i del seu projecte polític i, per tant, el que facin els altres "no entra dins del nostre àmbit de competències, ni en el nostre objectiu ni en la nostra motivació".

El mateix Feijóo va apuntar en la mateixa direcció aquest dilluns --en la seva intervenció a porta tancada davant de la Junta Directiva Nacional del PP-- quan va advertir que una ponència política no és un programa electoral i que, per tant, el document que s'aprovarà en el conclave del PP només fixarà les línies generals d'actuació de la formació en diferents temes, segons fonts del partit presents en aquesta trobada.

La resposta de Feijóo es va produir poc després que l'alcalde de Màlaga hagués pres la paraula davant de la plana major del PP per defensar assumptes que, a parer seu, han de formar part d'aquesta ponència política, com la taxa turística; el problema de l'habitatge a Espanya; o la importància d'atendre a la cooperació internacional per afrontar la immigració irregular.

EL QUE VA DIR EL PP EN LA SEVA ÚLTIMA PONÈNCIA POLÍTICA DEL 2017

En l'últim Congrés del PP ordinari i amb debat de ponències celebrat el 2017 --aleshores Vox encara no tenia representació parlamentària, però sí Ciutadans i Podem--, els populars van advocar per oferir als ciutadans una "proposta solvent" i "responsable" per respondre al "sorgiment de formacions populistes que intenten destruir el que s'ha construït", "dividir els espanyols" i "la política entre 'vella' i 'nova'".

El PP, que es defineix com un partit de "centre reformista", es va reivindicar en aquell XVIII Congrés celebrat a la Caja Mágica de Madrid com "el partit que aglutina i reflecteix les ideologies més representatives del centredreta espanyol", després de recordar que el PP va assumir la "responsabilitat històrica" de convertir-se en "casa comuna de les famílies conservadores, liberals i democristianes.

A més, el PP afirmava en aquell document que el PP és "el partit central de la democràcia espanyola" i el que "més ha fet per la prosperitat, la inclusió i el desenvolupament", amb una "gestió històrica" que ho demostra.

AYUSO, AZNAR I EL REARMAMENT IDEOLÒGIC

Aquest debat sobre si la ponència política ha d'abordar les aliances amb Vox coincideix en el temps amb les veus del partit que reclamen un rearmament ideològic, de manera que el partit pugui atreure més votants de centredreta que se'n van anar a partits com Vox.

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha apuntat en aquesta direcció amb les seves recents declaracions en afirmar que, a part de treure Pedro Sánchez del palau de La Moncloa, el PP ha "d'il·lusionar" com a "casa comuna del centredreta".

En termes semblants s'ha expressat també l'expresident del Govern central José María Aznar, en mostrar-se convençut que és millor guanyar eleccions des de "l'entusiasme dels propis" que des del "rebuig cap a l'adversari". "No tenir un mandat clar sol reflectir un rumb erràtic en l'acció de govern", va sentenciar fa uns dies.

EL 28 DE MAIG, DATA LÍMIT PER A CANDIDATURES ALTERNATIVES A FEIJÓO

La Junta Directiva Nacional del PP va donar aquesta setmana el tret de sortida pel seu XXI Congrés Nacional extraordinari, que acollirà dimecres vinent, 28 de maig, una primera data clau, atès que aquest dia és la data límit per presentar candidatures a la presidència del PP.

Qualsevol afiliat al corrent de pagament pot presentar la seva candidatura per presidir el Partit Popular davant del Congrés extraordinari que la formació celebrarà els dies 4, 5 i 6 de juliol a Madrid, segons va recordar públicament aquesta setmana el president de la Comissió Organitzadora del Congrés, Alfonso Serrano.

A part de Feijóo, que optarà a la reelecció, l'expresident de Noves Generacions del PP a la Comunitat Valenciana i portaveu d'Iniciativa Regeneració del PP, José Luis Bayo, ha avançat que presentarà la seva candidatura a aquest conclave per competir per la presidència del partit. Per fer aquest pas, necessita recollir un mínim de cent avals d'afiliats.

Davant del Congrés extraordinari d'abril del 2022, Feijóo va fer una demostració de força en aconseguir prop de 50.000 avals per a la seva candidatura. Poques setmanes després va ser elegit president amb el suport del 98,35% dels delegats que van participar en la segona volta.

Si finalment hi ha dues o més candidatures, la Comissió Organitzadora proclamarà els candidats presentats, i es convocarà la campanya electoral interna, que començarà el dia 30 de maig a les 09.00 i finalitzarà a les 00.00 del 15 de juny.

Les assemblees per elegir els candidats a la presidència del partit i per a l'elecció de compromissaris se celebraran el dia 16 de juny de 2025, segons ha acordat aquest dilluns la Junta Directiva Nacional, màxim òrgan del partit entre congressos.