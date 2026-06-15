La Ponència Política del PP català aposta per un projecte reformista basat en "la llei i l'ordre"

Es votarà en el seu congrés el 27 de juny i no inclou referències a pactes amb Junts
BARCELONA, 15 juny (EUROPA PRESS) -
El PP de Catalunya ha presentat aquest dilluns la seva nova Ponència Política, en la qual s'erigeix com un projecte reformista basat en "la llei i l'ordre", i que el partit haurà d'avalar en el 16è congrés, que se celebrarà el 27 de juny a Barcelona.
Així ho expressa el text que guiarà les polítiques del partit en els pròxims anys i que ha presentat el coordinador general del PP de Catalunya i senador, Juan Milián, en una roda de premsa al costat de la diputada al Parlament Lorena Roldán i l'exdiputat Fernando Sánchez Costa, ponents del document.
El text assenyala que la llei i l'ordre han de ser una prioritat central "en un context de creixent inseguretat, d'augment de la delinqüència i de fenòmens com la multireincidència".
Milián ha afirmat que la Ponència Política del PP català, titulada 'Catalunya: llibertat, ordre i prosperitat', "neix de la convicció que Catalunya mereix més" oportunitats, seguretat, qualitat en els serveis públics, ambició i confiança en el futur.
"Durant els últims anys, els diferents governs de la Generalitat han estat més un problema que no pas una solució per als catalans, les seves polítiques han agreujat problemes tan importants com la seguretat o l'habitatge", ha expressat el senador.
FINANÇAMENT AUTONÒMIC I HABITATGE
Entre altres qüestions, el full de ruta del partit exigeix "de manera urgent un nou model de finançament autonòmic, amb més recursos i fruit del consens" entre totes les comunitats autònomes.
El text subratlla que la demora d'aquesta reforma ha agreujat la situació financera de les comunitats autònomes i ha contribuït a la deterioració dels serveis públics i, per això, considera necessari "aconseguir tan aviat com sigui possible un acord multilateral que garanteixi un finançament adequat, exigeixi responsabilitat en la gestió i permeti enfortir l'estat del benestar".
La Ponència Política no inclou referències a possibles pactes amb altres partits polítics i, preguntat explícitament per Junts, Milián ha destacat que "no és una ponència que parli d'altres partits", sinó dels catalans.
Quant a l'accés a l'habitatge, proposa una política decidida de construcció que multipliqui l'oferta "davant la cultura de la prohibició i la intervenció", i afirma que el preu no es combat prohibint, sinó amb més oferta.
IMMIGRACIÓ I "FONAMENTALISME ISLAMISTA"
El full de ruta dels populars catalans defensa un "control ordenat dels fluxos migratoris" per preservar la cohesió social i el bon funcionament dels serveis públics i l'expulsió d'estrangers en situació irregular que cometin delictes.
"L'execució efectiva de les ordres d'expulsió de persones en situació irregular que hagin comès delictes o que incompleixin greument les nostres lleis és una obligació de qualsevol estat seriós", sosté el text.
Així mateix, apunta que "el fonamentalisme islamista s'està convertint en una amenaça per a la llibertat" i per això destaca que, mentre l'islam és una religió respectable i emparada per la llei, el fonamentalisme és una ideologia totalitària.
"A Catalunya ja hi ha qui aixeca comunitats al marge de les normes comunes de convivència. No mirarem a una altra banda. Combatre el fonamentalisme no és perseguir una religió: és defensar la Constitució i els drets fonamentals", subratlla la Ponència.
"REFUNDACIÓ DE LA GENERALITAT" I POLÍTICA ENERGÈTICA
El document aposta per una "refundació de la Generalitat" amb una reforma del seu funcionament, critica la politització d'organismes, empreses i estructures administratives, i defensa impulsar una administració més àgil i amb menys burocràcia.
D'altra banda, afirma que la Generalitat "ha de protegir i promoure la llengua catalana com a patrimoni comú de tots els catalans" des del respecte als drets lingüístics dels ciutadans i el reconeixement de la realitat bilingüe.
La Ponència també aposta per "reforçar la presència efectiva" de les institucions de l'Estat a Catalunya com les forces i cossos de seguretat de l'Estat, amb recursos i capacitat operativa per desenvolupar plenament les seves funcions.
Finalment, la guia política dels populars també situa com a prioritats estratègiques la defensa de les centrals nuclears, l'impuls de les renovables i de grans inversions en infraestructures hídriques.
CANVI DE PRIORITATS
Milián ha defensat que el PP vol "canviar les prioritats" perquè Catalunya lideri a Espanya i a Europa, i ha destacat la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i la inauguració de la torre de Jesús de la Sagrada Família com un exemple de projecció.
"Ens han recordat que aquesta Catalunya que tants desitgem recuperar no ha desaparegut. Continua aquí, latent, esperant a emergir amb tota la seva força", ha sostingut.
El document lamenta que "el nacionalisme ha subordinat les institucions i les necessitats reals dels ciutadans a un projecte de divisió" i, per això, erigeix el partit com una alternativa de llibertat.
La Ponència també parla de llibertat econòmica i es compromet a "una forta reducció de la càrrega fiscal sobre famílies, autònoms i empreses, eliminant impostos que penalitzen l'estalvi, la inversió i la transmissió de patrimoni".
"Abaixar impostos no és un eslògan, és tornar a cada català el control sobre el fruit del seu esforç. Els diners rendeixen més a la butxaca de qui els guanya que no pas a la maquinària de la Generalitat", diu el text.
El senador ha conclòs que la Ponència també "es basa en el moment històric amb tota la corrupció que va sortint i que envolta el president del Govern" central i, per això, ha reiterat la petició del PP d'una convocatòria electoral.