La ponència estratègica de Junts no renuncia a la unilateralitat per fer efectiva la independència

Es retira una esmena que instava a trencar amb el PSOE si "no hi ha resultats" del pacte de Brussel·les

CALELLA (BARCELONA), 26 (EUROPA PRESS)

La ponència 'Esperança i alternativa: la represa de l'independentisme i el bon govern', que es votarà aquest diumenge en el marc del congrés que Junts celebra a Calella (Barcelona), plantejarà recórrer a la unilateralitat "si és necessari" per fer efectiu el dret a l'autodeterminació.

Segons han explicat fonts de la ponència, el text que es portarà a votació assegura que, a partir de les eleccions catalanes del passat 12 de maig, s'obre una nova etapa a Catalunya, per la qual cosa es precisa d'un nou full de ruta per avançar en l'objectiu de la independència, i que consta de 10 punts.

El cinquè punt, que s'ha modificat en el període d'esmenes, insta a recuperar la mobilització i a obrir noves vies d'acció i desobediència en l'àmbit de la lluita no violenta, i introdueix que aquesta mobilització ha de tenir com a voluntat fer efectiu el dret a l'autodeterminació, incloent "si és necessari, la unilateralitat".

GOVERNABILITAT D'ESPANYA

Les mateixes fonts han explicat que s'ha retirat una esmena d'aquesta ponència que reclamava "donar per trencat" el pacte de Brussel·les amb el PSOE, que va ser clau per possibilitar la investidura del president del Govern, Pedro Sánchez.

L'esmena, que l'ha retirat el mateix militant que la va plantejar i que no ha arribat al debat de la ponència, afirmava que Junts no s'ha de sentir obligat a "contribuir a la governabilitat d'Espanya" i que, si no hi havia resultats evidents del pacte de Brussel·les, el partit donaria per trencat l'acord.

"Si a curt termini no hi ha resultats evidents, que ara com ara no estan, Junts donarà per trencat el pacte de Brussel·les doncs, on no hi ha resultats, no hi ha pacte", resava el text.

FISCALITAT

Una altra de les ponències del partit, la que concreta les polítiques sectorials, advoca per "una reducció justa", sense parlar ara d'eliminació, d'impostos com el de Successions, Patrimoni i l'IRPF a les rendes més baixes mentre no es corregeixi el dèficit fiscal i Catalunya no administri els seus recursos.

També recullen que serà necessari revisar l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE), adaptant les fórmules de càlcul a la realitat de la nova economia, i regular millor els impostos que afectin a les empreses, revisant l'impost de societats per a pimes que reinviertan.

A més, aposten per reconsiderar la fiscalitat de les pensions i regular millor el model de treball autònom amb una fiscalitat "més progressiva i de bonificacions a l'emprenedoria, entre altres qüestions.

En el text parlen també de revisar la cistella d'impostos en els casos en què la Generalitat té capacitat normativa, i modificar els que siguin necessaris per garantir que el sistema fiscal respon als principis d'equitat i redistribució, eficiència i suport a l'economia productiva i de sostenibilitat.

"Mentre segueixi l'espoli i el maltractament fiscal a Catalunya, els impostos que paguen els catalans no han de servir per compensar el dèficit ni tampoc per pagar les rebaixes fiscals de les comunitats autònomes espanyoles", afegeixen.

PONÈNCIA D'ORGANITZACIÓ

La ponència d'organització, la que més s'havia esmenat, anirà a la votació plenària d'aquest diumenge després d'aprovar-se amb un 95% de vots que hi hagi doble militància, mentre que un 88,5% ha avalat que no sigui necessari haver militat 6 mesos en Junts per optar a càrrecs de l'adreça, i un 83,5% ha votat a favor de triar als membres de l'executiva amb llistes tancades i bloquejades.

També s'ha incorporat un règim d'incompatibilitats i, a partir d'ara, les persones que formin part del partit es diran militants i no afiliats ni associats.