Ponder Trade presenta un nou edifici d'oficines sostenible al 22@ de Barcelona

BARCELONA 5 març (EUROPA PRESS) -
La societat patrimonial Ponder Trade, especialitzada en el desenvolupament d'actius urbans i del sector de la salut, ha presentat aquest dijous COR Innovation Factory, un nou centre empresarial del districte 22@ de Barcelona.
Concebut per acollir empreses innovadores i tecnològiques a la ciutat, la nova infraestructura compta amb 3.844 metres quadrats de superfície llogable i capacitat per més de 550 professionals, informa la companyia en un comunicat.
L'edifici compta amb sis plantes d'espais dissenyats per adaptar-se a diferents models de treball i per respondre a les noves demandes en matèria de flexibilitat, sostenibilitat i eficiència "del cada cop més dinàmic i exigent teixit empresarial de Barcelona".
El representant de l'empresa Albert Grifols Coma-Cros ha explicat que aquesta inversió reafirma el seu interès a crear societat "a través de la generació de valor afegit mitjançant espais que impulsen l'activitat econòmica, fomenten la col·laboració i contribueixen al desenvolupament sostenible de la ciutat".
Per la seva banda, el director de Ponder Trade, Manel Torrents, ha destacat que el 22@ és "el cor de la innovació a Barcelona, però al segle XIX va ser un pol manufacturer", per la qual cosa ha assenyalat que COR recull aquest llegat industrial i el converteix en un espai de treball contemporani.