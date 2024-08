Poma de Girona preveu per aquest any una collita de 96.290 tones

Tot i la sequera s'espera superar les 100.000 tones en els próxims anys



GIRONA, 14 ago. (EUROPA PRESS) -

Els productors de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Poma de Girona preveuen per aquest any una collita de 96.290 tones, una xifra lleugerament superior a la de la passada temporada, que va anar de 88.570 tones.

En cas de confirmar-se les previsions, "la d'aquest any serà la segona producció més alta, només superada per les 101.750 tones de l'any 2021", informen IGP Poma de Girona en un comunicat aquest dimecres.

Representants de la IGP Poma de Girona, de la Generalitat i de la Diputació de Girona han assistit a l'acte de presentació de la primera collita d'aquest any, que ha estat conduït per l'escriptor i periodista Martí Gironell.

Malgrat el context de sequera i les elevades temperatures, "la perspectiva en el moment de la collita ha canviat i les previsions a curt i mig termini situen una producció superior a les 100.000 tones de pomes durant els próxims anys de forma continuada".

Junt amb les mesures adoptades pels productors per fer front a la falta d'aigua, com la conversió a reg per degoteig o la construcció de pous d'emergència, les pluges abundants durant la primavera han estat "factors clau per sortir de l'escenari d'emergència", la qual cosa ha permès al sector productor encarar la temporada amb tranquil·litat, en les seves paraules.

INQUIETUD

No obstant això, el president de Poma de Girona, Jaume Armengol, ha manifestado que "encara existeix inquietud entre els productors perquè la situació pot tornar a repetir-se si la tardor vinent o en la primavera del 2025 no plou amb regularitat", per la qual cosa ha fet una crida al fet que, de forma conjunta, productors, regants i administració romanguin atents.

A més d'Armengol, han assistit a l'acte el director de l'IRTA-Mes Badia, Joan Bonany; la cap de l'Oficina Comarcal de la Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat --reconvertida en Agricultura, ramaderia, Pesca i Alimentació--, Àngels Bernadet, i la diputada de la Diputació de Girona, Mònica Alcalà.

Poma de Girona està formada per 78 famílies productores de les empreses Girona Fruits, de Bordils (Gironès); Giropoma Costa Brava, d'Ullà (Baix Empordà), i Fructícola Empordà, de Sant Pere Pescador (Alt Empordà), que representen un total de 2.050 hectàrees productives.