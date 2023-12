El Parlament polonès tria Donald Tusk com a nou primer ministre

Attila Husejnow/SOPA Images via / DPA - Archivo

MADRID, 11 des. (EUROPA PRESS) -

El Parlament polonès ha triat aquest dilluns al líder de l'oposició, Donald Tusk, qui lidera Plataforma Cívica, com a nou primer ministre després que la investidura de l'ultraconservador Mateusz Morawiecki fracassés per falta de suport.

"Aquest és un dia veritablement meravellós, no solament per a mi, sinó per tots aquells que durant molts anys han cregut que les coses podien millorar", ha dit Tusk després de la votació, que s'ha saldat amb 248 vots a favor enfront de 201 vots en contra, segons ha recollit l'agència de notícies PAP.

Això es produeix després que Morawiecki fallés en el seu intent d'aconseguir la confiança de la Càmera després d'una votació en la qual va rebre solament 190 vots a favor enfront de 266 vots en contra. Va ser designat com a candidat a formar govern pel president polonès, Andrezj Dubte, sense comptar amb els suports necessaris.

Plataforma Cívica es va fer amb 157 diputats en les últimes eleccions que, sumats als 65 de Tercera Via i els 26 de l'Esquerra, han aconseguit desbancar a Morawiecki i les seves polítiques ultraconservadores.

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha felicitat Tusk a la xarxa social X: "La seva experiència i el seu ferm compromís amb els nostres valors europeus seran valuosos per forjar una Europa més forta, en benefici del poble polonès".

Per la seva banda, la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, ha subratllat a la citada xarxa social que espera treballar amb Tusk, qui és un "ferm creient" en la Unió Europea, "per una Polònia pròspera i una Europa més forta".