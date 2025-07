Polònia avisa que l'oficialitat del català planteja "molts dubtes" legals als 27

BRUSSEL·LES 18 jul. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Assumptes Europeus de Polònia, Adam Szlapka, ha avisat aquest divendres a la seva arribada a una reunió dels Vint-i-set a Brussel·les que la petició espanyola per reconèixer el català, basc i gallec com a llengües oficials de la UE planteja "molts dubtes", especialment legals, entre els Estats membre.

L'assumpte torna a ser debatut a demanda d'Espanya en la reunió del Consell d'Assumptes Generals de la UE encara que no està previst que se sotmeti a una decisió, atès que diversos països es resisteixen a avançar en l'expedient mentre no es compti amb avaluacions de l'impacte financer, pràctic i legal de l'eventual reforma.

"Hi ha molts dubtes sobre aquest assumpte entre els Estats membre i crec que hi ha certs dubtes legals", ha indicat el ministre polonès, país que va exercir fins al juny passat la presidència de torn del Consell de la UE.

"Crec que els Estats membre necessiten una mica més de temps, així que no crec que hi hagi cap decisió avui", ha reblat, abans d'aclarir que no és només Polònia sinó "la majoria dels Estats membre" necessiten "una mica més de temps" per resoldre les qüestions pendents, especialment quant a les "preocupacions legals".