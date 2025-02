El politòleg Sami Naïr reclama a la UE contundència davant de Trump: "Ens fa mal, li hem de fer mal"

Demana a la UE, als estats i als partits "enfrontar-se a l'extrema dreta cara a cara" contra el racisme

BARCELONA, 15 febr. (EUROPA PRESS) -

El politòleg francès i exeurodiputat pel PSOE, Sami Naïr, ha assegurat que la Unió Europea ha de donar respostes contundents i no tèbies a les mesures que pugui prendre el president dels Estats Units, Donald Trump, com ara possibles aranzels: "L'objectiu no és donar respostes per poder negociar i acceptar una altra vegada. L'objectiu és: ens fa mal, li hem de fer mal".

En una entrevista d'Europa Press per presentar el seu llibre 'Europa encadenada. El neoliberalismo contra la Unión' (Galaxia Gutemberg), ha sostingut que Trump no és un polític tradicional sinó un home de negocis, i ha sostingut que si té davant d'ell algú fort, negocia, i sinó, "domina", cosa que considera que es pot apreciar en el conflicte palestí.

"Si Trump augmenta els aranzels, els europeus han de reaccionar de la mateixa manera. Al cap i a la fi, les respostes contundents poden provocar danys molt importants als Estats Units. És l'objectiu", ha assenyalat Naïr, que considera que la UE no està preparada per afrontar els reptes que suposa el retorn de Trump a la Casa Blanca.

GUERRA COMERCIAL

També ha reclamat que Europa defensi els interessos de les empreses europees en el marc de la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina, i ha afegit que la Xina "no és un enemic tan agressiu com els Estats Units amb Trump", però ha assenyalat que el problema és que la UE no té una estratègia consensuada sobre les seves relacions amb el gegant asiàtic.

"Els francesos tenen una estratègia particular, els alemanys una estratègia particular i de vegades topen entre ells i els xinesos ho saben perfectament", ha subratllat Naïr, que ha apuntat que això demostra la urgència de la construcció d'una unió política europea, encara que considera que ara mateix no podria ser una federació europea, però sí una confederació.

INTEGRACIÓ D'UCRAÏNA

S'ha mostrat partidari de la integració d'Ucraïna en la Unió Europea, cosa que veu inevitable, i ha afirmat que és important "donar als ucraïnesos la possibilitat d'estar en una posició de força en les negociacions" entre Rússia i els Estats Units.

El sociòleg ha defensat que la UE ha d'acceptar el que Ucraïna proposi i defensar la seva posició en les negociacions de pau amb Rússia: "No els hem de deixar sols, hem d'estar amb ells i donar-los suport", ha insistit.

EL POPULISME A LA UE

El sociòleg francès ha atribuït l'auge dels moviments populistes a la UE a la política neoliberal escollida en els últims anys per la Comissió Europea: "Una política que desenvolupa l'economia sense gestionar els efectes socials de l'economia crea inevitablement alhora problemes de desestructuració social".

Ha sostingut que això també ha provocat una "pèrdua de confiança" a la UE i en els partits que han contribuït a legitimar aquestes polítiques.

En el llibre, l'autor també parla que a Europa està emergint un nou proletariat cosmopolita, que prové de països africans i asiàtics, però que no està representat a la societat, i ha apostat per "integrar aquesta realitat i entendre que no es pot expulsar aquesta gent, ficar-los en vaixells o en avions".

"Si els europeus volen contiunar defensant l'estat de dret, no poden danyar aquesta gent i expulsar-los. I se sap que, començant per ells, es tornarà contra els ciutadans mateixos la destrucció de l'estat de dret", ha avisat Naïr, que ha assegurat que els partits d'extrema dreta volen controlar tota la societat i no només els immigrants.

REACCIÓ AL RACISME

Ha sostingut que la UE, els estats i els partits haurien de ser molt més contundents contra el racisme: "Desgraciadament no ho fan. Cal enfrontar-se a l'extrema dreta cara a cara. Cal oposar el discurs de la puresa racial, de la puresa de sang, amb un discurs de la barreja, del mestissatge i de la trobada amb l'altre a partir d'una condició humana compartida".

A més, Naïr proposa rellançar el projecte de l'Europa social, pel que veu fonamental que hi hagi "una esquerra modernitzadora i moderna postsocialdemòcrata, capaç d'oferir una orientació nova no sotmesa a l'estratègia neoliberal".

Ha lamentat que actualment no serà fàcil impulsar aquest model a Europa, ja que al Parlament Europeu les forces "dominants ara són de dretes".