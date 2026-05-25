La Policia va trobar 286.070 euros a l'amic de Zapatero en bosses, necessers i mobles de casa

INFORME DE LA UDEF REMITIDO AL JUZGADO
MADRID 25 maig (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional va trobar 286.070 euros en efectiu a casa de Julio Martínez Martínez, l'amic de l'expresident del Govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i investigat en el 'cas Plus ultra', amagats en bosses, necessers i mobles de casa seva.
Consta en un informe policial inclòs en el sumari de la investigació, a què ha tingut accés Europa Press, i que dirigeix el jutge de l'Audiència Nacional José Luis Calama, que investiga Zapatero com a presumpte líder d'una trama de tràfic d'influències al voltant del rescat en pandèmia de l'aerolínia Plus ultra.
Els agents detallen els llocs en què van trobar els diners amagats a casa de Martínez Martínez: afirmen que van trobar 4.550 euros en bitllets de 50, 10 i 5 dins "d'una bossa de viatge de tela escocesa", així com 74.900 euros en bitllets de 50 repartits en dues bosses diferents en el bany.
També van trobar 10.000 euros dins d'una bossa de golf, 30.000 euros a l'interior d'una bossa de paper, 5.270 euros en un necesser ó 50.000 euros dins d'un radiador.
Cal afegir la troballa de cinc sobres blancs "amb diferents caràcters", diuen els investigadors, "pel que sembla en idioma xinès", la traducció del qual "sembla ser deu mil".
"Tots els sobres incloïen en el seu interior imports exactes per valor de 10.000 euros", indiquen els agents de la Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF).
CALAMA VA DEMANAR A L'UCO MISSATGES D'ALDAMA
Del sumari també es desprèn que Calama va requerir a la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil "informació sobre l'existència d'algun missatge o missatges localitzats en el telèfon mòbil" del presumpte conseguidor del 'cas Koldo', Víctor de Aldama, "que poguessin tenir relació amb la concessió d'ajuda pública" a Plus Ultra.
Ho va fer arran d'una notícia sobre cites de Zapatero amb la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) en les dates en què s'estava gestionant el rescat.
L'UCO va aportar al jutge un escrit, a què ha accedit aquesta agència de notícies, en què una persona informa l'exasesor ministerial Koldo García (jutjat pel 'cas mascaretes' en el TS amb Aldama i l'exministre José Luis Ábalos i esperant-ne sentència) que Zapatero estava reunit amb l'aleshores ministre d'Inclusió José Luis Escrivá.
Ábalos va preguntar al llavors secretari d'Estat de Transports, Pedro Saura, per la carta que estava esperant Air Europa de la SEPI, referent també a un rescat a aquesta aerolínia.
"Koldo va informar Ábalos de la reunió de l'expresident i, pocs minuts després, el ministre va informar a Koldo del que li va dir el secretari d'Estat de Transports", detalla l'UCO.