La Policia Nacional rebutja les afirmacions de Peinado sobre els agents i defensa el seu "honor, integritat i prestigi"

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
MADRID 21 juny (EUROPA PRESS) -
La Direcció general de la Policia Nacional ha reiterat "la més absoluta, ferma i escrupolosa defensa de l'honor, la integritat i el prestigi" dels seus funcionaris, després de les consideracions recollides en la interlocutòria del jutge Juan Carlos Peinado en el qual acorda obrir judici oral a Begoña Gómez, esposa del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i li retira el passaport per risc de fugida en la qual, segons la interlocutòria, podrien participar els seus escortes.
En un comunicat, la Direcció general de la Policia Nacional ha qualificat de "injustificada qualsevol argumentació que situï sota l'ombra de la sospita la tasca dels agents, suggerint que aquests poguessin cooperar en l'elusió de la justícia o en el trencament de mesures cautelars per part de persones sota la seva custòdia o escorta".
L'organisme ha recordat que els membres de la Policia Nacional desenvolupen les seves funcions sota el mandat de l'article 104.1 de la Constitució Espanyola, que els encomana "la missió de protegir el lliure exercici dels drets i llibertats i garantir la seguretat ciutadana" i que aquest precepte s'exerceix "sota els principis de neutralitat política, absoluta imparcialitat i estricta submissió a l'imperi de la llei, la qual cosa exclou per complet el compliment d'ordres que resultin manifestament contràries a l'ordenament jurídic", com indica el comunicat emès aquest diumenge.
"L'honorabilitat de la Policia Nacional es fonamenta en la seva trajectòria de servei públic i en la confiança que la societat diposita en ella", ha afirmat l'organisme, al mateix temps que ha rebutjat "qualsevol valoració especulativa que menyscabi el crèdit de la institució".
Així mateix, la Policia Nacional ha insistit en "el compromís infrangible de tots els seus agents amb la legalitat constitucional i la col·laboració amb els tribunals de justícia".
El comunicat conclou precisant que "la defensa de l'honradesa i honestedat dels funcionaris policials en l'exercici de la seva professió no és incompatible amb el degut respecte institucional a la independència judicial i al conjunt de les decisions i resolucions emanades del Poder Judicial, pilar fonamental del nostre Estat Social i Democràtic de Dret".