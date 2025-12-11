La Policia Nacional deté el president i el CEO de Plus Ultra després d'escorcollar la seu de l'aerolínia

Alberto Ortega - Europa Press
MADRID 11 des. (EUROPA PRESS) -
La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional ha detingut aquest dijous el president de Plus Ultra, Julio Martínez, i el CEO de l'aerolínia, Roberto Roselli, en una operació en què també s'ha escorcollat la seu de la companyia per presumpte blanqueig.
Així ho han confirmat a Europa Press fonts consultades per Europa Press, que precisen que la investigació està en mans del jutjat d'instrucció número 15 de Madrid i, per ara, sota secret de sumari.
Es dona la circumstància que el mateix jutjat va ser el que va acordar el gener del 2023 l'arxivament de la causa en la qual investigava les presumptes irregularitats en la concessió pública a Plus Ultra de 53 milions d'euros durant la pandèmia.
La jutgessa Esperanza Collazos va assenyalar en una interlocutòria que el rescat de l'aerolínia va ser aprovat pel Consell de Ministres, raó per la qual els imputats "no tenien capacitat de decisió", després que l'Audiència de Madrid donés la raó a l'aerolínia i establís que no calia investigar el seu representant legal perquè s'havia "esgotat el termini de 12 mesos previst" per al desenvolupament de les perquisicions.